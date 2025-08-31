Domani, lunedì 1 settembre alle ore 16.30, presso l’Hotel Ariha di via Raffaele Coscarella a Cosenza, si terrà un incontro promosso da Italia Viva con la partecipazione del leader Matteo Renzi.

L’iniziativa, alla quale prenderanno parte anche Filomena Greco e rappresentanti delle realtà riformiste calabresi, sarà occasione per discutere delle prospettive politiche e delle sfide che attendono la Regione.

«Una nuova stagione politica»

«La Calabria ha bisogno di una nuova stagione politica fondata su serietà e coraggio», sottolineano i promotori dell’evento. L’appuntamento servirà a raccogliere idee, proposte e contributi utili per rilanciare il ruolo della Calabria in un quadro nazionale e mediterraneo sempre più complesso.