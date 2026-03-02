«Avevo annunciato pochi mesi fa che con la concessione del Mercato Ittico (ottenuta dopo 27 anni) sarebbe iniziata una nuova era, ed il 15 novembre scorso avevo annunciato la partecipazione ad un bando da 750 mila euro per riqualificare la struttura, mentre procediamo alla demolizione di tutti gli abusi di cui miracolosamente non si era accorto nessuno per anni. Ristrutturazione, nuova illuminazione, videosorveglianza, nuovi impianti ed attrezzatura oltre ad un sistema che abbiamo fortemente voluto: sostituiremo le famigerate cassette di polistirolo che poi raccogliamo nei boschi e nei torrenti con un sistema di cassette riutilizzabili».

È quanto scrive sulla propria pagina facebook il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi, che annuncia: «Risultato? Primi in graduatoria, ottenuti 750 mila euro, i primi per il mercato ittico grazie alla concessione, l'ennesimo finanziamento per il Comune. Continuiamo sulla scia che abbiamo avviato nel 2019 con una precisazione: il finanziamento è stato concesso al Comune, non al circolo politico "Forza Crati", grazie al progetto che abbiamo presentato. Invito quindi tutti a non essere ridicoli, costringendomi a precisazioni di cui farei a meno.

I nostri finanziamenti – conclude il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi – sono risultati dell'Ente, di chi ci lavora e di chi lo amministra, frutto di lavoro e visione, non sono “mmasciate” di qualche assessore regionale. Il nostro Comune, dal 2019, di “mmasciate” non ne ha bisogno»