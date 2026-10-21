In programma venerdì e sabato tra Rende e San Giovanni in Fiore. Focus su aree interne, tutela dell’ambiente, giustizia territoriale e ruolo delle amministrazioni locali

«La Calabria che vogliamo non può fermarsi alle città più grandi, alle coste e ai territori che hanno già hanno una situazione migliore dal punto di vista delle infrastrutture e dei servizi. Deve ripartire anche dalle comunità che perdono abitanti, che resistono nonostante le difficoltà, dai luoghi in cui vivere è diventato più complicato perché mancano collegamenti, presìdi sanitari, opportunità di lavoro e servizi essenziali. È da questa convinzione che parte la proposta di Legge di Avs sulle Aree interne e nasce la prima Festa regionale di Alleanza Verdi e Sinistra Calabria (Terra!), in programma venerdì 23 e sabato 24 ottobre tra Rende (Unical) e San Giovanni in Fiore». A darne notizia, in una nota, Giuseppe Campana, co-portavoce Europa Verde Calabria, e Fernando Pignataro, segretario Sinistra Italiana Calabria.

«Due giornate di confronto politico e iniziativa pubblica per discutere del futuro della regione, con particolare attenzione alle aree interne, alla tutela dell’ambiente, alla giustizia territoriale e al ruolo delle amministrazioni locali. Quando parliamo di aree interne, non definiamo una parte marginale della Calabria ma una porzione fondamentale della nostra regione, delle persone che la abitano, del patrimonio ambientale che custodisce e delle comunità che continuano a tenerla viva. Non possiamo accorgerci di questi territori soltanto quando chiude un'attività, quando una scuola rischia di sparire o quando un paese perde un altro pezzo della propria popolazione».

Il programma della Festa, le prossime iniziative programmate da Avs in Calabria, la fase politica e l’imminente lancio di una campagna di comunicazione e mobilitazione saranno illustrate in una conferenza stampa che si terrà all’Università della Calabria (presso il Dam) venerdì 23 ottobre alle ore 12.15.

La conferenza sarà tenuta, oltre che dai responsabili regionali di Avs Giuseppe Campana E Fernando Pignataro, dal responsabile Enti locali della segreteria nazionale di Sinistra Italiana Enrico Panini, dal coportavoce dei Giovani di Europa Verde Luca Boccoli, da Maria Pia Funaro della segreteria regionale di Sinistra Italiana, responsabile Enti locali, e da Elisa Romano della direzione nazionale di Europa Verde.

Prima della conferenza si terrà un primo confronto, sempre al Dam, promosso e organizzato dalla Unione dei Giovani di Sinistra - Ugs e dai Giovani di Europa Verde – Gev dal titolo “Palestina oltre il silenzio”.