«Il Consiglio provinciale di Cosenza è giunto alla sua scadenza naturale i n data 20 dicembre 2025. La Presidente dell'Amministrazione provinciale d i Cosenza è cessata dalla carica, avendo optato per l'ufficio di Consigliere regionale, i n data 4 dicembre 2025. Cosicché gli organi dell'Ente versano, allo stato, per un verso, in una manifesta condizione di prorogatio e, per altro verso, in una condizione di surrogatoria supplenza», I consiglieri provinciali del Giuseppe Ciacco e Gianfranco Tinto scrivono al prefetto per chiedere l’immediata convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio provinciale di Cosenza.

Entrambe le condizioni non appartengono, evidentemente, alla fisiologia ordinamentale. Conseguentemente le vocali della grammatica istituzionale imporrebbero il celere avvio del procedimento elettorale. Sennonché, a tutt'oggi, si registra la condotta inerziale del Presidente ff. Il che realizza un fragoroso corto circuito incendiario in termini di legalità democratica. Le istituzioni non sono bancomat, con i quali elargire laute prebende agli amichetti o alle amichette di turno. E, allora, in capo al Presidente ff, il consigliere Giancarlo Lamensa, incombe l'obbligo, giuridicamente cogente, di adottare, immediatamente, nel rigoroso rispetto dei termini de iure condito, il decreto di indizione delle elezioni del Presidente dell'Amministrazione provinciale di Cosenza e del Consiglio provinciale di Cosenza.

Ogni ulteriore indugio integrerebbe un grave inadempimento, generando una intollerabile torsione delle regole, rispetto alla quale è giusto richiamare l'attenzione e la vigilanza dei superiori organi di controllo a tutela della correttezza procedimentale, tratto identitario di ogni ganglio della Pubblica amministrazione. Fumose ipotesi emendative non possono essere, maldestramente, trasformate in comodi escamotage per mantenersi, abusivamente, postazioni di comando. Sapendo, fra l'altro, che la violazione di perentori obblighi di legge, non materializza solo una responsabilità di natura politica.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti, nella loro espressa qualità, chiedono formalmente, a ogni effetto di legge, al Presidente ff, consigliere Giancarlo Lamensa, di voler indire, nel rigoroso rispetto dei termini attualmente vigenti, i comizi elettorali per le contestuali elezioni del Presidente dell'Amministrazione provinciale di Cosenza e del Consiglio provinciale di Cosenza», concludono i due consiglieri provinciali del partito democratico Giuseppe Ciacco e Giancarlo Tinto.