La Segreteria Provinciale di Italia del Meridione rivolge i più sinceri auguri di buon lavoro a Giancarlo La Mensa, subentrato nei giorni scorsi alla guida della Provincia di Cosenza, dopo la scelta della Presidente Rosaria Succurro di assumere il seggio nel Consiglio Regionale della Calabria. Un passaggio istituzionale che avviene in una fase particolarmente delicata, nella quale appare sempre più urgente restituire centralità, ruolo e piena legittimazione democratica all’ente provinciale.



Italia del Meridione ribadisce con forza che il ritorno alle Province storiche rappresenta una battaglia identitaria e fondante del proprio progetto politico. La Legge Delrio ha prodotto, negli anni, un evidente svuotamento democratico e funzionale delle Province, trasformandole in enti di secondo livello, privi di elezione diretta e con competenze ridotte, con ricadute negative sui territori e sui cittadini. Il Governo ha più volte annunciato una riforma finalizzata al superamento della Delrio, al ripristino delle funzioni originarie e dell’elezione diretta del Presidente e del Consiglio provinciale: una riforma che Italia del Meridione auspica venga finalmente approvata in tempi certi e rapidi, ponendo fine a una lunga stagione di ambiguità istituzionale. Tuttavia, nelle more dell’approvazione della riforma, non è più rinviabile una scelta di chiarezza e di responsabilità istituzionale. È necessario procedere immediatamente alle elezioni del Consiglio Provinciale, ormai a mandato scaduto, e del Presidente della Provincia, restituendo piena legittimazione democratica all’ente e garantendo stabilità e certezza amministrativa.

Per queste ragioni Italia del Meridione rivolge un appello alle forze politiche del centrodestra affinché venga istituito, senza ulteriori indugi, un tavolo di concertazione e confronto politico unitario, con l’obiettivo di: pretendere, sin da subito, il ritorno alle urne, possibilmente già dal prossimo febbraio, per garantire certezza istituzionale, rappresentanza democratica e continuità amministrativa; chiedere con forza il superamento della Legge Delrio; sostenere il ritorno alle Province storiche con funzioni piene; ripristinare l’elezione diretta del Presidente e del Consiglio provinciale.

La Provincia non può restare ostaggio di soluzioni transitorie e di assetti emergenziali. I territori hanno bisogno di enti forti, autorevoli e pienamente legittimati dal voto popolare, capaci di programmare, decidere e rispondere direttamente alle esigenze delle comunità locali. Italia del Meridione continuerà a battersi con coerenza e determinazione affinché le Province tornino ad essere un pilastro della democrazia territoriale e dello sviluppo del Mezzogiorno, confidando in un’azione politica unitaria, responsabile e condivisa da tutto il centrodestra.