La Giunta regionale della Calabria, presieduta dal governatore Roberto Occhiuto, ha chiuso la procedura pubblica avviata a fine novembre 2025 per individuare un Dirigente generale di livello apicale: con la deliberazione n. 667 del 20 dicembre 2025 ha scelto Raffaele Rio come futuro Dirigente Generale del Dipartimento “Asset Strategici, Attrazione degli Investimenti e Saperi”. L’atto è proposto dall’assessore Antonio Montuoro (deleghe su capitale umano e innovazione nel lavoro pubblico) e approvato a voti unanimi dalla Giunta calabrese.

La selezione nasce da un avviso unico pubblicato sul sito istituzionale della Regione il 28 novembre 2025.

Decreto del Presidente e contratto triennale

La delibera chiarisce che l’incarico di Dirigente generale non scatta automaticamente con l’atto di Giunta: sarà conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione, e poi con la stipula del contratto individuale di lavoro. La durata prevista è di tre anni, con decorrenza dalla firma del contratto, “salvo cessazione anticipata” nei casi previsti dalla normativa.