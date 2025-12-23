Ghionna e Garritano chiedono chiarimenti sulle modifiche alla viabilità e sull’impatto di cantieri e sensi unici durante il periodo festivo

Il traffico cittadino di Rende finisce sotto i riflettori del Gruppo Futuro, che attraverso i consiglieri comunali Marco Saverio Ghionna e Gianluca Garritano ha presentato un’interrogazione a risposta scritta e orale sulla gestione della viabilità durante il periodo festivo.

Il documento nasce dalle criticità registrate dopo l’avvio dei cantieri con restringimento della carreggiata su Via J.F. Kennedy e dalle modifiche ai sensi di marcia su Via Busento, Via Crati e Via Valle del Neto, interventi che – secondo i consiglieri – hanno prodotto una congestione significativa dei flussi veicolari, con ripercussioni sulla mobilità dei residenti, sull’accessibilità alle attività commerciali e sulla gestione delle emergenze.

Nel testo vengono richiamate diverse norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, che impongono agli enti gestori l’obbligo di garantire sicurezza, fluidità della circolazione e minimizzazione dell’impatto dei cantieri, oltre alla necessità di assicurare condizioni di accesso costante ai mezzi di soccorso, come previsto dagli articoli 1 e 177.

«Non si tratta di un disagio marginale – sostengono Ghionna e Garritano – ma di una situazione che incide sulla qualità della vita dei cittadini, sull’operatività delle attività economiche e sulla tempestività degli interventi di emergenza. Tutti elementi che richiedono scelte ponderate, non soluzioni improvvisate».

Il Gruppo Futuro chiede all’Amministrazione comunale di chiarire quali valutazioni preliminari abbiano motivato le modifiche alla viabilità, quali analisi siano state effettuate sui flussi di circolazione e quali misure correttive immediate si intendano adottare per evitare il ripetersi di situazioni analoghe.

«L’emergenza non può diventare la normalità – concludono i consiglieri – governare la città significa prevenire i problemi, non rincorrerli, nel rispetto delle regole e dei cittadini».