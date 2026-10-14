Promuovere la cultura della pace, stimolare il pensiero critico e offrire strumenti di informazione indipendente alle giovani generazioni: con questi obiettivi il gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle - Sinistra per Rende ha presentato una mozione firmata dalla capogruppo Rossella Gallo per favorire la proiezione del film documentario “NAZA” negli spazi pubblici della città e negli istituti scolastici secondari.

L'iniziativa punta a dare continuità alla vocazione pacifista e universitaria di Rende, riallacciandosi coerentemente alla mozione già approvata dal Consiglio Comunale il 30 luglio 2025 per la condanna dei crimini di guerra in Palestina e il rispetto del diritto internazionale. Il documentario, diretto dai registi Yuval Abraham e Rachel Szor e premiato alla Mostra del Cinema di Venezia 2026, affronta le drammatiche dinamiche del conflitto a Gaza attraverso le testimonianze dirette di membri ed ex appartenenti alle forze di sicurezza israeliane, sollevando interrogativi cruciali sulla dignità umana e sulle conseguenze della guerra.

Un valore aggiunto della proposta risiede nella sua completa sostenibilità per le casse comunali, dato che l'opera sarà fruibile gratuitamente in streaming sul sito del quotidiano britannico The Guardian, consentendo all'Ente di organizzare eventi di elevato profilo culturale senza alcun costo di noleggio o diritti di proiezione.

La mozione chiede quindi all'Amministrazione di mettere a disposizione i luoghi della cultura cittadini per proiezioni aperte al pubblico, di favorire l'adesione volontaria delle scuole del territorio nel rispetto dell'autonomia scolastica e di accompagnare la visione della pellicola con dibattiti e momenti di confronto aperti al contributo di docenti universitari, esperti di geopolitica e realtà del terzo settore. «La nostra città ha sempre dimostrato grande sensibilità verso i temi della pace e della solidarietà internazionale - dichiara Rossella Gallo - costruire una cittadinanza consapevole significa stimolare il pensiero critico e non girarsi dall'altra parte di fronte alle grandi tragedie del nostro tempo. Con questa proposta vogliamo offrire ai giovani e all'intera comunità rendese uno strumento di analisi rigoroso e pluralista, riaffermando il ruolo di Rende come presidio di democrazia, cultura e difesa dei diritti umani».