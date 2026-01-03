L’ex assessore rompe il silenzio dopo oltre dieci anni e apre a un nuovo progetto civico basato su ascolto, partecipazione e responsabilità

Dopo oltre dieci anni di distanza dalla politica attiva, Francesco Zappone, ex assessore, annuncia una nuova discesa in campo che con ogni probabilità porterà alla sua candidatura a sindaco di Roggiano Gravina. A renderlo noto è lo stesso Zappone attraverso un messaggio pubblico rivolto ai cittadini all’inizio del 2026.

Un ritorno maturato nel tempo e nato, come sottolinea nella sua nota, dalle sollecitazioni sincere di numerosi cittadini e dalla richiesta formale di un comitato composto da forze civiche e politiche del territorio. Stimoli che hanno innescato una riflessione profonda, personale e politica, dopo un lungo periodo lontano dalle istituzioni locali.

Zappone ringrazia quanti hanno contribuito a questo nuovo percorso, evidenziando il valore del metodo seguito: ascolto, confronto e partecipazione. Elementi che, a suo giudizio, rappresentano già un segnale importante per Roggiano. «Governare una comunità significa assumersi una responsabilità grande», scrive, ribadendo la necessità di equilibrio, spirito di servizio e capacità di unire.

Pur dichiarandosi onorato dalla proposta ricevuta, l’ex assessore spiega di volersi prendere ancora il tempo necessario per una valutazione consapevole, nel rispetto delle persone coinvolte e del progetto in costruzione. Una riflessione che nasce anche dalla convinzione che il paese abbia oggi bisogno di una nuova visione, fondata su condivisione, responsabilità e partecipazione reale.

Nel suo intervento, Zappone offre una lettura critica della situazione attuale, sottolineando come Roggiano non possa essere governata con slogan o iniziative di facciata. «Un paese non è fatto solo di tagli di nastro – afferma – ma di persone, relazioni, opportunità e partecipazione». Da qui l’idea di un paese aperto, capace di dialogare con il territorio, le istituzioni e chi desidera investire energie e competenze.

Centrale, nella possibile proposta amministrativa, è il coinvolgimento diretto dei cittadini. Tra le ipotesi avanzate, l’istituzionalizzazione dei comitati di quartiere come strumento stabile di confronto e proposta, oltre al coinvolgimento di associazioni, giovani, anziani, imprese e volontariato. Un metodo orientato a ricostruire fiducia tra amministrazione e comunità.

La possibile candidatura di Francesco Zappone a sindaco di Roggiano si inserisce dunque in un percorso che punta a superare divisioni e contrapposizioni sterili, favorendo un clima nuovo di serenità e collaborazione. «Il futuro del nostro paese – conclude – non appartiene a un singolo, ma a tutta la comunità».

Nei prossimi mesi il confronto pubblico e le iniziative che nasceranno dal dialogo chiariranno definitivamente le scelte in vista delle prossime elezioni comunali, delineando il ruolo che Zappone potrà giocare nel futuro politico di Roggiano.