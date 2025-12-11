Nella mattinata di giovedì 11 dicembre, nella Cittadella regionale di Catanzaro, la sindaca facente funzione del Comune di San Giovanni in Fiore, Claudia Loria, ha firmato il suo primo atto istituzionale alla guida dell’ente locale. Si tratta della convenzione con la Regione Calabria per avviare i lavori del progetto Park Fiore, un parcheggio verde, sostenibile e con spazi pubblici previsto in via Gregorio Laude, già finanziato e inserito nel programma di rigenerazione urbana predisposto dall’amministrazione guidata da Rosaria Succurro.

Il progetto prevede anche lo spostamento dall’area interessata del parco giochi dei bambini presso il vicino teatro comunale, in modo da assegnare loro uno spazio più bello e più sicuro. «Ho voluto – dichiara Loria – che il mio primo atto istituzionale esprimesse in pieno la continuità l’amministrazione Succurro. Park Fiore è uno dei progetti che abbiamo elaborato e seguito come squadra, con una visione condivisa della città. Oggi confermiamo che questo lavoro prosegue senza alcuna interruzione».

La sindaca facente funzione ribadisce poi l’impegno a portare avanti tutti i progetti già impostati. «Nei sei mesi che abbiamo davanti – sottolinea – completeremo quanto programmato insieme, e nei prossimi cinque anni continueremo nella stessa direzione, perché lo sviluppo di San Giovanni in Fiore è frutto di un percorso molto preciso che la comunità locale riconosce e sostiene». La convenzione firmata oggi permette di entrare nella fase operativa, con la riqualificazione di un’area strategica destinata a diventare un nuovo spazio urbano di qualità. «La stabilità amministrativa è un valore se – conclude Loria – nasce da un progetto comune. San Giovanni in Fiore ha creduto in questa visione e noi la porteremo doverosamente e orgogliosamente avanti».