«La Regione Calabria ha confermato ufficialmente la possibilità di stabilizzare i 173 lavoratori cosiddetti ‘Invisibili’ di San Giovanni in Fiore. È una risposta importante, che permette di proseguire il percorso già avviato. Adesso il Comune deve completare gli adempimenti richiesti, senza perdere altro tempo. Da parte nostra c’è la massima disponibilità a lavorare insieme per raggiungere questo obiettivo».

Lo dichiarano, in una nota, i capigruppo dei gruppi consiliari di opposizione, dopo la nota ufficiale del Dipartimento Lavoro della Regione Calabria del 20 ottobre, firmata dal dirigente di Settore Bruno Zito e dal dirigente generale Fortunato Varone.

«La Regione - spiegano gli stessi capigruppo - ha precisato che, dopo la verifica della corrispondenza tra i lavoratori interessati e i destinatari del progetto regionale del 2016, potranno essere avviate le stesse procedure di stabilizzazione già utilizzate per i Tirocinanti di inclusione sociale. Il Comune deve dunque completare questa verifica attraverso gli elenchi e gli atti amministrativi in suo possesso.

Si tratta di un risultato importante, frutto - ricordano i capigruppo - dell’emendamento promosso dall’allora deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro, su interessamento dell’ex sindaca Rosaria Succurro, oggi consigliera regionale. L’amministrazione comunale Succurro aveva già predisposto una specifica delibera di Giunta per avviare il percorso, che la stessa Succurro ha continuato a seguire anche in Regione.

Ora bisogna procedere con la massima tempestività, per completare l’iter amministrativo entro il prossimo 31 dicembre. La Regione ha dato la sua risposta e ha indicato gli adempimenti necessari. Ci sono tutte le condizioni per lavorare insieme, nell’interesse esclusivo dei lavoratori e delle loro famiglie. Come abbiamo sempre fatto, daremo il nostro contributo affinché questa lunga vicenda possa concludersi positivamente. La stabilizzazione degli Invisibili deve essere un obiettivo comune, al di là – concludono i capigruppo dell’opposizione - delle appartenenze politiche».