Incontro promosso dalle consigliere Bruno e Filippo. Presenti Andrea Gentile e Antonio De Caprio: sviluppo, viabilità e partecipazione al centro del dibattito

Si è svolto nella serata di ieri, a San Lucido, un incontro politico-istituzionale di rilievo, caratterizzato da un’ampia partecipazione e da un confronto articolato sui temi strategici dello sviluppo locale.

L’iniziativa, fortemente voluta dalle consigliere comunali Caterina Bruno e Inella Filippo (Forza Italia), ha posto al centro del dibattito la crescita del territorio, il rafforzamento del senso di comunità e la costruzione di una visione condivisa per il futuro del comprensorio tirrenico.

All’incontro hanno preso parte numerosi amministratori ed ex amministratori provenienti da tutto il Tirreno cosentino, a conferma di un interesse diffuso e della volontà comune di avviare un percorso politico e istituzionale fondato sul dialogo e sulla cooperazione. Ospiti della serata sono stati l’on. Andrea Gentile, deputato della Repubblica, e l’on. Antonio De Caprio, consigliere regionale della Calabria, entrambi esponenti di Forza Italia.

Ad aprire i lavori è stata la consigliera Caterina Bruno, che ha introdotto un confronto ampio e costruttivo sul percorso da intraprendere per il rilancio dell’area. Nel suo intervento ha sottolineato l’importanza della condivisione, del dialogo tra i diversi livelli istituzionali e di una programmazione che muova dal basso, attraverso l’ascolto delle istanze dei cittadini. Bruno ha inoltre evidenziato la necessità di raccogliere esigenze e proposte dei territori per rappresentarle efficacemente in sede regionale e parlamentare, rimarcando come l’attuale fase storica offra opportunità concrete di crescita. In tale contesto, ha richiamato la progressiva costruzione di una filiera istituzionale capace di tradurre le richieste locali in azioni incisive, con ricadute positive per San Lucido e per l’intero Tirreno cosentino.

Di particolare incisività l’intervento dell’on. Antonio De Caprio che, facendo seguito ad altri vertici operativi già promossi sul territorio, ha ribadito il valore di un’azione politica condivisa, partecipata e sinergica. Il consigliere regionale ha confermato il proprio impegno quotidiano nelle istituzioni calabresi per promuovere prospettive di sviluppo e fiducia per il territorio, soffermandosi sul rafforzamento di una filiera istituzionale solida, che individua nell’on. Andrea Gentile un riferimento a livello nazionale e nella consigliera Caterina Bruno la principale referente sul territorio. Non è mancato un ringraziamento alla comunità di San Lucido per il sostegno espresso in occasione delle recenti consultazioni elettorali, ricordando il risultato conseguito in città che ha contribuito al suo ingresso in Consiglio regionale.

A concludere i lavori è stato l’on. Andrea Gentile, che ha raccolto e valorizzato gli spunti emersi nel corso del dibattito, soffermandosi sul lavoro costante svolto in sinergia con l’on. De Caprio per affrontare le criticità che interessano il comprensorio. Tra queste, particolare attenzione è stata riservata alla viabilità provinciale e, in modo specifico, alle condizioni della SS 18, rispetto alle quali il deputato ha assicurato il massimo impegno nelle sedi istituzionali competenti.

Nel suo intervento conclusivo, Gentile ha infine rimarcato il ruolo centrale dei cittadini, rivolgendo un appello alla partecipazione attiva e alla collaborazione affinché segnalazioni e necessità possano trovare adeguata rappresentanza sui tavoli istituzionali nazionali. Un richiamo alla responsabilità condivisa, nel solco di una tradizione di impegno civico che guarda con concretezza alle sfide future del territorio.