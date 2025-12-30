Casa Riformista e Italia Viva al fianco della consigliera regionale dopo le critiche su TAC e risonanze magnetiche

Difesa netta dell’azione istituzionale e stop alle polemiche personali. È la posizione assunta da Jessica Pisani e Domenico Pirrotta, già candidati al Consiglio regionale della Calabria per Casa Riformista – Italia Viva, che intervengono a sostegno della consigliera regionale Filomena Greco dopo le critiche seguite alle sue denunce sulle criticità della sanità calabrese, in particolare sul funzionamento di TAC e risonanze magnetiche.

Pisani e Pirrotta esprimono «pieno apprezzamento per l’azione politica e istituzionale della consigliera regionale Filomena Greco», sottolineando come la scelta di portare all’attenzione pubblica problemi strutturali del sistema sanitario regionale rientri pienamente nel mandato di una rappresentante istituzionale. «Un’iniziativa che risponde a un’esigenza reale: garantire trasparenza, efficienza e tutela del diritto alla salute dei cittadini calabresi», affermano, evidenziando la centralità del tema per le comunità locali.

Nel mirino dei due esponenti riformisti finiscono le reazioni polemiche seguite all’intervento della consigliera, giudicate scollegate dal merito e lontane da quello spirito di collaborazione che dovrebbe caratterizzare il confronto politico su una materia tanto delicata. «Stupiscono e preoccupano le reazioni polemiche emerse, che rischiano di trasformare il dibattito pubblico in uno scontro personale», osservano, ribadendo che portare alla luce criticità non significa attaccare, ma assumersi una responsabilità verso i cittadini.

Il richiamo è a un confronto serio e costruttivo. «Il dibattito pubblico dovrebbe concentrarsi sui problemi e sulle soluzioni, non su contrapposizioni interne che finiscono per indebolire l’azione riformista e la credibilità delle istituzioni», proseguono Pisani e Pirrotta, difendendo il metodo seguito da Filomena Greco, descritta come una consigliera capace di interpretare il proprio ruolo con serietà, equilibrio e senso delle istituzioni, mettendo al centro l’interesse generale.

Un passaggio specifico è dedicato al lavoro svolto dalla consigliera all’interno della Commissione Sanità di Palazzo Campanella, considerata un luogo di responsabilità e operatività, non un terreno di scontro ideologico. L’incarico affidato a Greco, sottolineano, è il riconoscimento di un percorso politico fondato su competenza, capacità organizzativa e attitudine al coordinamento di processi complessi.

In una fase definita particolarmente delicata per la sanità calabrese, Pisani e Pirrotta invitano a privilegiare contributi concreti e una visione riformatrice condivisa, respingendo ogni tentativo di delegittimazione. «Rivolgiamo a Filomena Greco un incoraggiamento sincero a proseguire con determinazione nel lavoro intrapreso», concludono, certi che continuerà a svolgere il proprio incarico con rigore, equilibrio e attenzione alle istanze dei cittadini calabresi, dentro e fuori le sedi istituzionali.