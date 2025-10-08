L’assessore di Palazzo dei Bruzi: «La città gli ha riconosciuto anni di impegno concreto, di ascolto quotidiano, di presenza vera in città, nei quartieri e tra le persone»

«Al di là di ogni considerazione sul voto regionale, c’è un dato che resta e pesa: 3.800 preferenze nella sola città di Cosenza. Un numero che non ha precedenti, mai nessuno era riuscito a ottenere un simile consenso in città. È la dimostrazione più autentica dell’affetto, della stima e della fiducia che i cittadini nutrono nei confronti di Francesco De Cicco» ha dichiarato l’assessore Pasquale Sconosciuto.

«È un risultato che va oltre la politica, che premia anni di impegno concreto, di ascolto quotidiano, di presenza vera in città, nei quartieri e tra le persone. La città ha riconosciuto tutto questo, e lo ha fatto con forza e chiarezza. Un risultato – conclude – che entrerà nella storia politica di Cosenza, come segno tangibile di un legame profondo tra un uomo e la sua comunità»