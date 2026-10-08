«Facciamo appello al senso di responsabilità della giunta regionale affinché si convochi al più presto un tavolo permanente di confronto fra la Regione e gli autotrasportatori calabresi, dopo che l’incontro che si è svolto ieri fra le parti non ha dato l’esito sperato». E’ quanto dichiara in una nota Elisa Scutellà, capogruppo regionale del M5s.

«Quello del caro carburante - dice la Scutellà - è solo l’ultimo in ordine di tempo dei problemi che affliggono la categoria che da tempo combatte contro trasporti pagati troppo poco rispetto al costo reale del servizio, con conseguenze negative anche sugli investimenti per la sicurezza del personale e dei mezzi. L’ulteriore aumento dei costi del carburante non ha fatto altro che ridurre ancora di più i margini di utile, rischiando di mettere in ginocchio aziende che ogni giorno, a qualsiasi condizione meteorologica, garantiscono ai calabresi il rifornimento di prodotti agroalimentari e non solo».

«Si tratta di una vertenza molto delicata rispetto alla quale chiediamo massima attenzione - continua la capogruppo del M5s - visto che, come detto, l’ultimo incontro con l’assessore regionale Antonio Montuoro si è rivelato insoddisfacente per la categoria. Vigileremo e intanto facciamo nostre le istanze della Fedralog su un sistema automatico di controllo delle tariffe applicate. Restiamo anche in attesa di capire come verranno distribuiti i 15 milioni che la giunta ha destinato al caro carburante, a quali categorie saranno destinati e con quale metodologia. Intanto chiediamo aiuti immediati agli autotrasportatori e agli addetti alla logistica, compatibile con le regole della libera concorrenza previste dall’Unione europea”