Il candidato presidente avverte: «Se rinviato a giudizio, inevitabile il tema dimissioni. Servono istituzioni stabili»
Il candidato alla presidenza della Regione Francesco Toscano
«Noi di Dsp non abbiamo nessuna pulsione giustizialista, ma ci teniamo a sottolineare che votare Occhiuto significa esporre la Calabria ad una potenziale spirale di caos». Con queste parole Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana Popolare alla presidenza della Regione Calabria, interviene sul tema giudiziario che riguarda l’attuale governatore. Toscano auspica che l’inchiesta su Occhiuto venga archiviata, ma chiarisce che un eventuale rinvio a giudizio aprirebbe scenari complessi:
«Nel caso in cui fosse rinviato a giudizio, il tema di successive dimissioni tornerà centrale con straordinaria forza. Le istituzioni devono essere salvaguardate sempre, anche quando le scelte appaiono ingiuste e molto penalizzanti».
Il leader di Dsp richiama l’attenzione sulla necessità di anteporre la stabilità all’interesse personale: «La Calabria non può permettersi una campagna elettorale permanente e le legittime aspirazioni dei singoli devono lasciare il passo alla tutela dell’interesse generale».