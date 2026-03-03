Il traffico a Rende è da giorni al centro del dibattito politico cittadino. Nei giorni scorsi è stata trasmessa un’ulteriore interrogazione urgente in merito alle modifiche alla circolazione su Via Busento, Via Valle del Neto e Terza Traversa Metropolis, con evidenti ripercussioni sulla viabilità di Via Kennedy. L’ha presentata il capo dell'opposizione Marco Ghionna.

L’atto richiama precedenti interrogazioni già depositate sullo stesso tema, evidenziando come i cambiamenti introdotti avrebbero determinato un aggravamento della congestione stradale, in particolare all’intersezione tra Via Busento e Via Kennedy. «Qui – si legge – la presenza della fermata autobus a ridosso dell’incrocio contribuirebbe a generare rallentamenti strutturali nelle ore di punta, peggiorando ulteriormente il traffico a Rende».

Secondo quanto riportato nell’interrogazione, le modifiche ai sensi di marcia e la realizzazione di uno spartitraffico in cemento avrebbero ridotto sensibilmente l’ampiezza utile della carreggiata, incidendo sulla capacità di deflusso dei veicoli. In particolare:

Il cambio del senso di percorrenza di Via Busento in direzione Via Kennedy avrebbe incrementato i flussi convergenti sull’asse principale.

L’intersezione tra Via Busento e Via Kennedy presenterebbe oggi maggiori criticità di conflitto tra veicoli.

La fermata autobus collocata nei pressi dell’incrocio amplificherebbe l’effetto imbuto.

Si registrerebbe un aumento dei tempi di percorrenza e della congestione, con ripercussioni dirette sul traffico a Rende, soprattutto nelle fasce orarie di punta.

Traffico a Rende e impatto ambientale secondo Ghionna

L’interrogazione evidenzia anche le possibili conseguenze ambientali legate all’aumento delle code: «maggiore emissione di CO2, NOx e PM10, oltre a un incremento del rumore veicolare». «La gestione della viabilità urbana - viene ricordato - rientra tra le responsabilità primarie dell’Ente anche sotto il profilo ambientale. Per questo motivo si chiede di verificare se siano state effettuate misurazioni in materia di inquinamento atmosferico e acustico con il coinvolgimento del Settore Ambiente».

Nel documento si interroga con carattere d’urgenza l’Amministrazione comunale per sapere:

Se siano stati effettuati rilievi tecnici sui flussi di traffico prima e dopo le modifiche.

Quali siano i risultati oggettivi delle eventuali rilevazioni.