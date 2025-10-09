Pasquale Tridico ha incontrato a Lamezia Terme gli eletti della colazione in Consiglio regionale e ha detto che nei prossimi due giorni comunicherà se se rimarrà in Calabria oppure ritornerà a Bruxelles dove è in carica come europarlamentare. Intanto, lo sfidante di Roberto Occhiuto alla presidenza della Regione, ha pubblicato un post da Scala Coeli, suo paese di origine:

«Sono tornato a casa, a Scala Coeli. Ritrovare il mio paese, le colline, i volti di sempre, è come respirare a pieni polmoni dopo un lungo viaggio.

Questa campagna è stata intensa, faticosa, ma soprattutto umana. Fatta con il cuore non con la pancia. In ogni paese della Calabria ho incontrato sguardi sinceri, mani tese, parole che non dimenticherò. Mi avete accolto con calore, con rispetto, con fiducia. Mi avete raccontato la vostra vita, le vostre difficoltà, ma anche la vostra forza e la voglia di cambiare davvero questa terra.

A tutti voi, da Reggio a Cosenza, da Catanzaro a Corigliano-Rossano, da Vibo a Crotone, Castrovillari e tutte le aree interne, voglio dire grazie. Grazie per avermi ascoltato, per aver creduto in un progetto fatto di serietà, dignità e amore per la Calabria. Da qui, dal mio paese, vi abbraccio uno per uno».