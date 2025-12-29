L’europarlamentare, già candidato alla presidenza della Regione Calabria, incontrerà la stampa martedì 30 dicembre all’Hotel Europa
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Un appuntamento politico che si inserisce in una fase particolarmente delicata per la Calabria e per il dibattito nazionale ed europeo sui temi del lavoro, dello sviluppo e della coesione sociale. L’europarlamentare Pasquale Tridico, già candidato alla presidenza della Regione Calabria, terrà una conferenza stampa martedì 30 dicembre 2025, alle ore 11.30, presso l’Hotel Europa, a Rende.
L’iniziativa rappresenta un momento di confronto pubblico su questioni centrali per il presente e il futuro del territorio calabrese, in un contesto che vede la Regione alle prese con nodi strutturali irrisolti: occupazione, spopolamento, fragilità del sistema produttivo, utilizzo delle risorse europee e tenuta dei servizi pubblici. Temi che Tridico conosce bene e che hanno caratterizzato il suo percorso accademico e istituzionale, prima come presidente dell’Inps e oggi come rappresentante italiano al Parlamento europeo.
La scelta di Rende non appare casuale. La città, polo universitario e centro nevralgico dell’area urbana cosentina, è da tempo uno dei luoghi simbolo del dibattito su sviluppo, innovazione e politiche giovanili in Calabria. Proprio qui, negli ultimi anni, si sono incrociate istanze di cambiamento e richieste di maggiore attenzione alle nuove generazioni, spesso costrette a lasciare la regione in cerca di opportunità altrove.