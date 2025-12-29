Un appuntamento politico che si inserisce in una fase particolarmente delicata per la Calabria e per il dibattito nazionale ed europeo sui temi del lavoro, dello sviluppo e della coesione sociale. L’europarlamentare Pasquale Tridico, già candidato alla presidenza della Regione Calabria, terrà una conferenza stampa martedì 30 dicembre 2025, alle ore 11.30, presso l’Hotel Europa, a Rende.

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto pubblico su questioni centrali per il presente e il futuro del territorio calabrese, in un contesto che vede la Regione alle prese con nodi strutturali irrisolti: occupazione, spopolamento, fragilità del sistema produttivo, utilizzo delle risorse europee e tenuta dei servizi pubblici. Temi che Tridico conosce bene e che hanno caratterizzato il suo percorso accademico e istituzionale, prima come presidente dell’Inps e oggi come rappresentante italiano al Parlamento europeo.

La scelta di Rende non appare casuale. La città, polo universitario e centro nevralgico dell’area urbana cosentina, è da tempo uno dei luoghi simbolo del dibattito su sviluppo, innovazione e politiche giovanili in Calabria. Proprio qui, negli ultimi anni, si sono incrociate istanze di cambiamento e richieste di maggiore attenzione alle nuove generazioni, spesso costrette a lasciare la regione in cerca di opportunità altrove.