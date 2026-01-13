Villapiana passa ufficialmente alla gestione commissariale. Nella mattinata del 13 gennaio, alle ore 10:30, si è insediato il commissario prefettizio nominato per la guida dell’ente comunale.

Alla presenza del segretario generale Nicola Middonno, il viceprefetto Alberico Gentile ha assunto le funzioni di amministrazione provvisoria del Comune, esercitando i poteri del sindaco, della giunta e del consiglio comunale.

La nomina è avvenuta in seguito al decreto del prefetto della provincia di Cosenza, protocollo numero 3661, datato 12 gennaio 2026. L’atto stabilisce il passaggio della gestione amministrativa fino a nuove determinazioni.

Il verbale di insediamento è stato redatto e sottoscritto dal segretario generale e dal commissario prefettizio. Il documento sarà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Villapiana.