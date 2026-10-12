L’evento, svoltosi gli scorsi 9 e 10 ottobre, si è confermato come punto di riferimento per gli specialisti del settore

Cosenza ha celebrato un momento di rilievo per la comunità scientifica internazionale ospitando C.O.R.E. – Cosenza On Renal Excellence, il congresso dedicato alla ricerca clinica in nefrologia e alle prospettive della disciplina.

L’evento si è svolto il 9 e 10 ottobre nella prestigiosa Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia, registrando un’ampia partecipazione e confermandosi come appuntamento di riferimento per gli specialisti del settore. Organizzato dal provider ECM Xenia di Francesca Mazza, il congresso ha avuto come Responsabile Scientifico Michele Provenzano, Professore Associato di Nefrologia all’Università della Calabria e Responsabile della UOC di Nefrologia dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza.

L’iniziativa è stata accreditata AGENAS per cento partecipanti, a testimonianza della sua rilevanza formativa. Il congresso è nato dalla consapevolezza che la Nefrologia sta vivendo una fase di profonda trasformazione, segnata dall’integrazione tra innovazione tecnologica, nuove evidenze cliniche e terapie sempre più personalizzate.

La crescente prevalenza della Malattia Renale Cronica, l’impatto cardiovascolare nei pazienti nefropatici e la complessità della gestione multidisciplinare hanno imposto un aggiornamento costante. Negli ultimi anni, l’introduzione di nuovi farmaci per MRC, glomerulonefriti, vasculiti e trapianto di rene, insieme a biomarcatori emergenti e strumenti di medicina di precisione, ha ridefinito la stratificazione del rischio e la personalizzazione delle cure. Da questa esigenza è nato C.O.R.E., pensato come luogo di confronto tra specialisti italiani e internazionali.

La giornata inaugurale è stata aperta da Michele Provenzano, seguita dai saluti istituzionali di Vitaliano De Salazar, Direttore Generale dell’AO Cosenza, Pino Pasqua, Direttore Sanitario e Vincenzo Pezzi, Direttore del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute dell’Università della Calabria, oltre che Marcello Maggiolini, Coordinatore del CDL in Medicina e Chirurgia. Il programma ha registrato la partecipazione della Presidente della Società Spagnola di Nefrologia Maria Soler, del Presidente della Società Latino-Americana di Nefrologia Vicente Sanchez Polo, e il collegamento del Presidente della Società Italiana di Nefrologia Luca De Nicola.

Un segnale forte dell’internazionalizzazione dei percorsi scientifici della Nefrologia cosentina. La faculty ha riunito oltre quaranta specialisti provenienti da centri italiani e stranieri, tra cui Gaetano La Manna (Bologna), Olga Baraldi (Ravenna), Silvio Borrelli (Napoli), Karen Courville (Panama), Carlo Garofalo (Napoli), Vincenzo Panuccio (Reggio Calabria), Paola Pontrelli (Bari). C.O.R.E. si è proposto come un appuntamento di riferimento per la comunità nefrologica, con l’obiettivo di presentare un percorso di cure attivo per la popolazione del territorio cosentino, fornire evidenze e prospettive aggiornate, e favorire la collaborazione tra specialisti. Il congresso ha contribuito a consolidare la diffusione delle innovazioni cliniche e a rafforzare il ruolo di Cosenza nella rete nefrologica nazionale e internazionale.