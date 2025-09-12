Ben diciannove litri di latte materno sono stati donati da una mamma alla Banca del Latte di Cosenza. Questo bene prezioso sarà destinato esclusivamente ai neonati prematuri ricoverati nel reparto di Terapia intensiva neonatale dell’Annunziata.

«Ogni donazione è un atto di solidarietà che fa la differenza per tanti piccoli bimbi e per le loro famiglie» sottolinea l’associazione “Gocce di mamma” con un post su Fb in cui ringrazia a donatrice Alessandra De Bonis per la sua generosità. Il presidente dell’associazione nonché responsabile della Banca del Latte, è la dottoressa Maria Pia Galasso.

Il latte materno è considerato il miglior nutrimento possibile per i neonati: li aiuta a crescere più forti, a proteggersi dalle infezioni e ad affrontare meglio le sfide dei primi giorni di vita. A Cosenza, le donazioni sono più che ricorrenti. Ad agosto, altri due litri erano entrati in possesso della Banca del latte, sempre gentile concessione di una mamma.

La donazione da diciannove litri, invece, è certamente colossale, ma non rappresenta comunque un record. A giugno del 2025, una mamma originaria di Mormanno si era letteralmente superata rifornendo la Banca del latte di Cosenza con ben ventitré litri di latte materno.