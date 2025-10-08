È stato presentato a Palazzo dei Bruzi il progetto “Cosenza città IN salute”, promosso dal sindaco Franz Caruso e dall’assessore alla Salute Maria Teresa De Marco. L’iniziativa, che si svolgerà dal 17 al 19 ottobre, ha l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e incentivare stili di vita sani come bene collettivo.

Il programma prevede screening gratuiti in Piazza dei Bruzi, attività sportive con la giornata “Cosenza in movimento” – tra passeggiata e pedalata della salute – oltre a convegni, tavole rotonde e incontri tematici nella sala consiliare del Comune.

«La sanità è un aspetto fondamentale della vita cittadina – ha sottolineato il sindaco Caruso – e la prevenzione rappresenta la prima arma per tutelare la salute». Il primo cittadino ha ricordato i risultati degli screening cardiologici svolti nei mesi scorsi, che hanno permesso di individuare patologie ignote a diversi cittadini, prevenendo conseguenze gravi.

L’assessore De Marco ha rimarcato come il progetto racchiuda la prevenzione a 360 gradi, con attenzione anche alla corretta alimentazione, al benessere mentale e alla valorizzazione dei prodotti del territorio. Tra le novità annunciate, la nascita della “Rete della salute”, uno spazio digitale che raccoglierà associazioni e servizi sanitari per i cittadini.

Giovani e associazioni protagonisti

Coinvolti anche gli studenti dell’Istituto “Da Vinci-Nitti”, impegnati con le quinte classi in un progetto di alternanza scuola-lavoro. Un contributo che sottolinea la centralità delle nuove generazioni come ambasciatori della cultura della prevenzione. Carmine Passarelli, referente organizzativo, ha anticipato i dettagli logistici: l’Area della Salute in Piazza dei Bruzi con Info Point, gazebo tematici e unità mobili attrezzate per gli screening.

Il progetto si propone come patto per la salute tra istituzioni, associazioni e cittadini. «Cosenza – ha concluso De Marco – deve e vuole essere una città che ascolta, cura e promuove, dove la salute è parte integrante della vita quotidiana».