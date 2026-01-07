Influenza e infezioni respiratorie acute: si registra in questi giorni un’impennata dei contagi e un considerevole incremento di accessi nel Pronto Soccorso dell’Annunziata di Cosenza. Solo nella giornata di lunedì sono stati registrati duecento accessi di pazienti, molti dei quali con difficoltà respiratorie e tosse associata a febbre alta. Negli ultimi venti giorni il 40% dei ricoverati in area medica è per sindrome respiratoria acuta e sintomi influenzali: sei pazienti sono stati trasferiti in Rianimazione e sono attualmente ventilati meccanicamente.

Per fronteggiare il picco stagionale di influenza che finisce con l’appesantire ulteriormente il lavoro e la gestione dei reparti d’Emergenza, l’Azienda ospedaliera corre ai ripari, riorganizza la prima linea dell’hub cosentino e si prepara ad affrontare il picco massimo previsto a metà gennaio. E’ stato istituito il Flu Point e un video informativo per orientare i pazienti, dimessi dal Pronto Soccorso, con influenza e infezioni respiratorie.

Il Flu Point è un ambulatorio del PS al quale il paziente, munito di mascherina, è indirizzato nel caso in cui il Triage rilevi sospetta influenza. Nel Flu Point il paziente sarà sottoposto a test, con prescrizione di eventuale terapia e dimissioni rapide. Informare correttamente i cittadini e promuovere comportamenti responsabili, dopo la dimissione dal Pronto Soccorso è l’obiettivo del video informativo realizzato dal Dipartimento Emergenza-Urgenza dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, diretto del prof Andrea Bruni, rivolto ai pazienti valutati presso il FLU Point del Pronto Soccorso per sintomi compatibili con influenza o infezioni respiratorie acute, che al momento della dimissione presentano condizioni cliniche stabili e non necessitano di ricovero.

Un linguaggio chiaro e accessibile, fornisce indicazioni utili per favorire la guarigione, proteggere i familiari e riconoscere tempestivamente eventuali segnali di allarme che consigliano di effettuare l’accesso in Pronto Soccorso.

In particolare, il video informa su:

cosa fare dopo la dimissione, invitando a contattare il Medico di Medicina Generale per il follow-up e a seguire le terapie prescritte;

come prendersi cura di sé a casa, ricordando l’importanza del riposo, di una corretta idratazione e dell’uso appropriato dei farmaci, evitando l’assunzione di antibiotici non prescritti;

come proteggere gli altri, adottando misure di prevenzione come l’uso della mascherina in presenza di altre persone, l’igiene delle mani e la limitazione dei contatti con soggetti fragili;

le regole di comportamento in ambito domestico, per ridurre il rischio di contagio;

i sintomi che richiedono un immediato ritorno in Pronto Soccorso, tra cui difficoltà respiratoria, dolore toracico, febbre persistente o peggioramento delle condizioni generali.

Il video richiama l’importanza delle strategie di prevenzione, in particolare la vaccinazione che resta l’arma più efficace per ridurre l’impatto dell’epidemia sulla popolazione, soprattutto tra i soggetti fragili e contenere le ripercussioni sui servizi sanitari.