Il Prefetto della provincia di Cosenza Rosa Maria Padovano ha oggi sottoscritto, con i Vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “SS Annunziata”, il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale, il Presidente dell’Ordine dei Medici, il Presidente degli Ordini Professioni Infermieristiche e il Responsabile NUE112, un protocollo operativo d’intesa volto alla realizzazione di un sistema integrato per la prevenzione di episodi di aggressione ai danni del personale sanitario e socio-sanitario.

La sicurezza nei reparti esposti più a rischio al verificarsi di gravi eventi è stata posta al centro del modello condiviso che persegue l’obiettivo primario di facilitare la comunicazione tra i luoghi di cura e le centrali operative del NUE112 e delle Forze dell’ordine nell’istante in cui dovesse verificarsi la necessità di immediato intervento. Nell’ipotesi di atti di violenza o danneggiamento o nel caso di impossibilità ad effettuare una chiamata vocale di emergenza sarà possibile lanciare l’allarme attraverso l’attivazione di un sistema tecnologico di allerta rapida automatica.

La piena condivisione tra gli attori coinvolti ha riguardato, altresì, specifiche previsioni nel testo dell’intesa circa le iniziative - che verranno consolidate dall’Azienda ospedaliera “SS Annunziata” e dai presidi dell’ASP di Cosenza - volte alla sensibilizzazione dell’utenza, mediante campagne di informazione e al potenziamento dei sistemi di sicurezza, in un contesto in cui le forze presenti al tavolo già dedicano attenzione massima alla promozione della prevenzione delle aggressioni al personale. Un altro passo importante – ha commentato il Prefetto – nell’impegno interistituzionale volto a garantire serenità anche nello svolgimento delle attività sanitarie nell’ambito dei presidi ospedalieri.