Si comincia il 13 ottobre come stabilito dall’Azienda sanitaria provinciale, somministrazioni prioritarie per i soggetti ad alto rischio di complicanze: ecco le categorie per cui la vaccinazione è fortemente raccomandata

L’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza annuncia l’avvio delle campagne di immunizzazione stagionale contro l’influenza e contro il virus sinciziale (Rsv). L’avvio della campagna antinfluenzale è previsto a partire dal 13 ottobre prossimo. La vaccinazione è prioritaria per i soggetti ad alto rischio di complicanze.

Le categorie a cui la vaccinazione è fortemente raccomandata, includono persone di età pari o superiore a 60 anni, donne in gravidanza o nel periodo “post-partum”, soggetti tra i 7 ed i 60 anni affetti da patologie croniche, bambini sani tra i 6 mesi ed i 14 anni e personale Sanitario e addetto ai servizi pubblici essenziali.

E’ raccomandata la cosomministrazione del vaccino antinfluenzale con i vaccini anti-Covid, anti-pneumococco e anti-Herpes Zoster, in particolare per i soggetti fragili. Si potrà ricevere la vaccinazione, presso i medici di famiglia oppure presso i Centri vaccinali di riferimento.

La campagna anti Rsv invece, è già attiva e prevede la somministrazione dell’anticorpo monoclonale Nirsevimab. L’immunizzazione è destinata ai bambini, con una singola dose intramuscolare (50 mg oppure 100mg a seconda del peso).

I neonati tra il 1° ottobre 2025 e il 31 marzo 2026 riceveranno il farmaco al punto nascita, prima della dimissione. I bambini nati tra il 1° aprile e il 30 settembre 2025 saranno gestiti dal proprio pediatra di libera scelta oppure dal Centro vaccinale di riferimento. La somministrazione, potrà avvenire anche in concomitanza con le altre vaccinazioni previste per l’infanzia.