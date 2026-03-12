Una nuova frontiera tecnologica entra nelle corsie dell’ospedale Annunziata di Cosenza. Domani, venerdì 13 marzo alle 10.30, saranno presentati tre robot umanoidi OSS progettati per supportare il personale sanitario nelle attività di assistenza, in particolare per quanto riguarda l’igiene e la cura dei pazienti.

I robot saranno impiegati nell’area di Emergenza-Urgenza e rappresentano un passo significativo nel percorso di innovazione e modernizzazione dei servizi sanitari.

L’obiettivo dell’introduzione di queste tecnologie è duplice: alleggerire il carico di lavoro degli operatori sanitari nelle attività più ripetitive e garantire allo stesso tempo standard igienici ancora più elevati e una maggiore continuità nelle attività assistenziali.

Durante l’incontro di presentazione saranno illustrati nel dettaglio il funzionamento dei robot, le modalità di utilizzo e i benefici attesi sia per il personale sanitario sia per i pazienti.

Particolare attenzione sarà dedicata anche agli effetti positivi che queste soluzioni tecnologiche potranno avere nella gestione dei pazienti critici, contribuendo a rendere più efficienti e sicuri alcuni passaggi fondamentali dell’assistenza sanitaria.

L’arrivo dei robot umanoidi segna dunque una nuova fase per l’ospedale Annunziata, che punta a integrare innovazione tecnologica e assistenza medica per migliorare la qualità dei servizi offerti.