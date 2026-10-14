«Un piccolo passo per te, un grande gesto per tutte. Ottobre è il mese della prevenzione, il mese in cui il rosa diventa simbolo di forza, speranza e solidarietà. E Castrolibero risponde presente con un'iniziativa che unisce salute, comunità e cuore: torna "Castrolibero in Rosa - Camminata della Salute". Non è solo una passeggiata.

È un abbraccio collettivo a tutte le donne che lottano, a chi ha vinto, a chi non c'è più e a chi vogliamo proteggere con la prevenzione. È il modo più bello per dire che la salute si costruisce camminando insieme. Domenica mattina ci ritroveremo tutti con qualcosa di rosa addosso, un nastro, una maglietta, un sorriso. ‍

Partenza da Largo degli Aquiloni, attraverseremo le vie del paese per arrivare insieme alla Piazzetta di Padre Pio, in un percorso facile, adatto a tutti, famiglie, bambini, nonni e amici a quattro zampe. Ogni passo conterà. Perché non cammineremo solo per noi».