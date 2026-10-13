«Dal 1 Ottobre è iniziata la Profilassi con Nirsevimab per proteggere i più piccoli dall’Infezione da Virus Sinciziale Respiratorio. Ringrazio per l’impegno il Dirigente Generale del Dipartimento salute della Regione Calabria Dr. Ernesto Esposito e il Dirigente di Settore Dr. Francesco Lucia grazie ai quali è stata disposta e organizzata la campagna di immunizzazione di tutti i neonati alla nascita nei Punti Nascita a partire dal 1 Ottobre 2026 al 31 Marzo 2027 e a tutti i Piccoli nati dal 1 Aprile 2026 al 30 Settembre 2026». A parlare è il dottor Gianfranco Scarpelli, presidente della Società italiana di Neonatologia della Calabria.

«La somministrazione del Nirsevimab sarà effettuata ai nuovi nati nei punti nascita mentre agli altri nati dall’1 Aprile al 30 settembre 2026 ed a tutti i bambini a rischio o affetti da malattie croniche o cardiorespiratorie nei primi 24 mesi presso gli Uffici Vaccinazione o dai Pediatri di Famiglia.

Proteggere i neonati e i piccoli dalle forme gravi di infezione da VRS significa investire nella salute dei bambini e nella prevenzione delle complicanze. Il Nirsevimab non è un vaccino, ma un anticorpo monoclonale estremamente sicuro, esente da effetti collaterali che agisce contro il virus, proteggendo il bambino dall’infezione.

Le evidenze scientifiche ormai hanno chiaramente dimostrato il valore e l’efficacia del Nirsevimab nella prevenzione delle forme gravi di malattie e nella riduzione del rischio di ospedalizzazioni e di ricovero in Terapia Intensiva. In Calabria dalla stagione 2023-2024 è stata utilizzata tale profilassi che ha raggiunto nella stagione 2025-2026 una copertura pari all’82% con conseguente notevole riduzione dei ricoveri di oltre il 70% senza necessità di ricovero in Terapia Intensiva come purtroppo verificatosi nella stagione 2022-2023 prima della profilassi.

È fondamentale che le famiglie conoscano l’esistenza della profilassi, comprendere i benefici attesi e sappiano a chi rivolgersi per poter effettuare la profilassi, ed in particolare ai Pediatri di Famiglia, agli Uffici Vaccinazioni e agli Operatori Sanitari del Territorio. In Calabria è importante che nessuna famiglia rinunci a informarsi al fine di raggiungere una copertura del 100% e ridurre il peso delle infezioni respiratorie gravi nella prima infanzia. L’esperienza maturata in Calabria nelle precedenti campagne ha evidenziato il valore della collaborazione tra Regione, Aziende Sanitarie, Punti Nascita, Pediatri e Servizi Vaccinali», conclude il presidente SIN Calabria Gianfranco Scarpelli.