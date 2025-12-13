Social
Societa
13 dicembre, 2025
Meteo

Weekend di sole in Calabria, ma da lunedì torna il maltempo

Lungo le coste temperature quasi primaverili con la solita inversione termica notturna che porterà la minima sotto zero nelle aree interne. Dal 16 dicembre l’aria atlantica porterà piogge e temporali
Salvatore Lia
Weekend di sole in Calabria, ma da lunedì torna il maltempo
La scoperta

Corigliano Rossano, riaffiora un muro del sesto secolo avanti Cristo a Cantinella

I resti archeologici, risalenti al periodo tra il primo e il sesto secolo avanti Cristo, sono già stati affidati alla Soprintendenza
Matteo Lauria
Corigliano Rossano, riaffiora un muro del sesto secolo avanti Cristo a Cantinella
incollati alla tv

Antonio Senise porta Lungro a Masterchef con il piatto della tradizione arbereshe

Il giovane talento lungrese debutta nel celebre cooking show di Sky presentando Ungra Mia, una ricetta che celebra cultura, identità e sapori del suo territorio
Redazione
Antonio Senise porta Lungro a Masterchef con il piatto della tradizione arbereshe
L'evento

“Lo spettacolo del cuore”: a Scalea una serata tra medicina, teatro e memoria in nome di Enzo Saporiti

Sul palco della sala polifunzionale la medicina diventerà spettacolo grazie alla presenza di Davide Terranova. L’evento, a ingresso libero, è stato organizzato da “Gli amici di Enzo” e si terrà il prossimo 20 dicembre, alle 20.30
Francesca Lagatta
“Lo spettacolo del cuore”: a Scalea una serata tra medicina, teatro e memoria in nome di Enzo Saporiti\n

Università e territorio

All’Unical al via il Master su leadership e risorse umane legato al progetto Borghi

Giornata inaugurale con la Lectio Magistralis di Alessandro Natalini. Il sindaco Di Gioia: «Portiamo l’università nel cuore di Cerisano»
Redazione
All’Unical al via il Master su leadership e risorse umane legato al progetto Borghi\n
Il dibattito

“L’algoritmo della realtà”: a Rende un confronto sul potere degli algoritmi nella società digitale

Al Museo del Presente la presentazione del libro di Eugenio Iorio diventa occasione per analizzare rischi e opportunità dell’IA tra informazione, potere digitale e nuove forme di controllo. Presente anche il direttore responsabile di LaC News24 Franco Laratta
Battista Bruno
“L’algoritmo della realtà”: a Rende un confronto sul potere degli algoritmi nella società digitale\n
Emergenza idrica

Emergenza acqua a Cosenza, la Plastina-Pizzuti chiude in anticipo: genitori in strada e via Roma bloccata per ore

Mancavano le condizioni igieniche minime. Spataro attacca: “Disagi per le famiglie e traffico impazzito, qualcuno deve rispondere”.
Redazione
Emergenza acqua a Cosenza, la Plastina-Pizzuti chiude in anticipo: genitori in strada e via Roma bloccata per ore
La rilevazione

Rende, al via l’ultima fase del Censimento permanente: coinvolti campioni di famiglie e individui

L’edizione 2025 del Censimento della popolazione e delle abitazioni entra nella fase conclusiva. Partecipazione obbligatoria per legge
Redazione
Rende, al via l’ultima fase del Censimento permanente: coinvolti campioni di famiglie e individui
L'intervista

A Fuscaldo rivive il Borgo dei Presepi, Middea: «L’obiettivo è far riscoprire le nostre radici» | VIDEO

Il sindaco racconta la manifestazione che valorizza il centro storico: «Un modo per contrastare lo spopolamento». Poi parla dei progetti di Occhiuto e del problema idrico in provincia di Cosenza
Antonio Alizzi
A Fuscaldo rivive il Borgo dei Presepi, Middea: «L’obiettivo è far riscoprire le nostre radici» | VIDEO\n
La precisazione

Rogliano, Altomare: «Nessun bimbo escluso dalla mensa. Prenotare non significa pagare il servizio»

Il primo cittadino del comune del Savuto replica alla deputata Loizzo che aveva sollevato il caso, e rincara: «Tutta la vicenda è stata strumentalizzata per scop politici»
Redazione
Rogliano, Altomare: «Nessun bimbo escluso dalla mensa. Prenotare non significa pagare il servizio»
La miglioria

Cosenza, al via la riqualificazione di via Popilia: nuovi spazi verdi, aree di socialità e soluzioni sostenibili per la rinascita della zona

Finanziato con 300 mila euro dal Ministero dell’Ambiente, il progetto punta a trasformare Piazza Caduti di Razzà in un luogo vivo, accogliente e inclusivo.
Redazione
Cosenza, al via la riqualificazione di via Popilia: nuovi spazi verdi, aree di socialità e soluzioni sostenibili per la rinascita della zona
L'evento

Cosenza, il CIF e il Comune promuovono “Il Primato delle Donne”: un incontro per valorizzare ruolo e contributo femminile

Il 12 dicembre alle 17:30, nel Salone di Rappresentanza, un evento dedicato al protagonismo femminile e al dialogo sulla parità. Presenti Florio, Caruso e Don Frattini
Redazione
Cosenza, il CIF e il Comune promuovono “Il Primato delle Donne”: un incontro per valorizzare ruolo e contributo femminile
Ritorno alla natura

Dal caos della Capitale alla fattoria di San Nicola Arcella: la “seconda vita” di Angela Bossio tra animali e formaggi

Fino al 2020, Angela, che oggi ha 52 anni, lavorava a Roma come dirigente di centri sportivi e come docente. La decisione di lasciarsi tutto alle spalle è arrivata dopo la morte del papà, fondatore della fattoria e amante della natura
Francesca Lagatta
Dal caos della Capitale alla fattoria di San Nicola Arcella: la “seconda vita” di Angela Bossio tra animali\u00A0e formaggi
riqualificazione

Rende, chiusa parzialmente la carreggiata di via Kennedy fino al 12 gennaio

L’amministrazione comunale realizzerà un’aiuola spartitraffico e riqualificare l’area. Sarà vietato sostare sul lato sinistro nel tratto di via J. F. Kennedy compreso tra gli incroci con via Genova, via Trieste, via M. L. King, e via Busento
Redazione
Rende, chiusa parzialmente la carreggiata di via Kennedy fino al 12 gennaio
Casa Circondariale di Rossano

Allarme del Si.N.A.P.Pe: «Sicurezza compromessa, servono interventi immediati»

Il sindacato denuncia un peggioramento della gestione interna del carcere di Rossano dopo il riassetto direzionale. Chiesti provvedimenti urgenti e un accertamento ministeriale
Matteo Lauria
Allarme del Si.N.A.P.Pe: «Sicurezza compromessa, servono interventi immediati»
L'incontro

Un incontro che va oltre la professione: l’Ordine dei Medici celebra il Natale tra riflessione, arte e comunità

La presidente Agata Mollica invita medici e odontoiatri a un momento di pausa e ascolto: «Il Natale è il silenzio che parla. La nostra forza è la condivisione».
Redazione
Un incontro che va oltre la professione: l’Ordine dei Medici celebra il Natale tra riflessione, arte e comunità
VERSO I GIOCHI OLIMPICI

Olimpiadi Cortina – Milano 2026, tra i tedofori ci sarà anche il praiese Francesco Lagatta

Il giovane di Praia a Mare, subacqueo e alpinista, ha compiuto imprese memorabili nello sport, come la scalata del monte turco Ararat. Porterà la fiamma olimpica il prossimo 20 dicembre. Intanto, arrivano le congratulazioni dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonino De Lorenzo
Francesca Lagatta
Olimpiadi Cortina – Milano 2026, tra i tedofori ci sarà anche il praiese Francesco Lagatta\n
previzioni del tempo

Meteo Cosenza, cielo sereno per tutto il resto della settimana

Un possibile cambio di scenario sarà possibile a partire dal 16 dicembre quando affondi di aria più fresca e instabile da Nord raggiungeranno l'intero Mediterraneo
Salvatore Lia
Meteo Cosenza, cielo\u00A0sereno\u00A0per tutto il resto della settimana
Trappole artificiali

Privacy sempre più a rischio con l’Internet delle cose, Talia (Unical): «Paghiamo i servizi con i nostri dati»

Tra dispositivi e giocattoli “smart” che elaborano richieste inappropriate, l’IoT espone utenti e minori a nuovi rischi. Il docente del corso di Ingegneria Informatica avverte: «Nessuno è preparato a questa rivoluzione e c’è un problema culturale. I bambini portano a casa oggetti sofisticati e insegnano ai genitori...»
Paolo Mazza
Privacy sempre più a rischio con l’Internet delle cose, Talia (Unical):\u00A0«Paghiamo i servizi con i nostri dati»\n
Nuova violenza

Aggressione al personale sanitario nel carcere di Rossano, il Nursind chiede «misure immediate per la sicurezza»

Un detenuto avrebbe devastato infermeria e medicheria costringendo gli operatori a barricarsi in una stanza. Il sindacato denuncia un «rischio costante» dovuto alle carenze di organico della Polizia penitenziaria
Redazione Attualità
Aggressione al personale sanitario nel carcere di Rossano, il Nursind chiede «misure immediate per la sicurezza»\n
Caso autolinee

Area Autolinee, allarme dei residenti: degrado, scarsa sicurezza e poca illuminazione. Caruso chiede un Comitato urgente e sollecita Ferrovie della Calabria

Il sindaco annuncia più vigili con le nuove assunzioni, interventi sulla luce pubblica e un confronto con Prefettura e FdC sulla riqualificazione dell’autostazione.
Redazione
Area Autolinee, allarme dei residenti: degrado, scarsa sicurezza e poca illuminazione. Caruso chiede un Comitato urgente e sollecita Ferrovie della Calabria
Moda identitaria

Amarelli presenta la nuova collezione MID: stile e tradizione calabrese in passerella

Giovedì 11 dicembre il Factory Store ospita l’anteprima della linea Autunno/Inverno 2025-2026 ispirata ai Marcatori Identitari Distintivi della Calabria Straordinaria
Redazione
Amarelli presenta la nuova collezione MID: stile e tradizione calabrese in passerella\n
La polemica

Rogliano, Loizzo contro il divieto ai bambini morosi di andare a mensa: «Scelta mortificante»

La deputata della Lega chiede al Comune di ritirare la disposizione che esclude dalla mensa i bambini delle famiglie in difficoltà economica
Redazione
Rogliano, Loizzo contro il divieto ai bambini morosi di andare a mensa: «Scelta mortificante»\n
Prevenzione vista

Screening oculistici gratuiti a Mendicino: Rotary e Comune uniti per la salute degli anziani

Domani 11 dicembre una giornata dedicata alla prevenzione delle patologie oculari nella terza età. In campo oculisti, volontari e IAPB
Redazione
Screening oculistici gratuiti a Mendicino: Rotary e Comune uniti per la salute degli anziani
