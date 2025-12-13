Weekend di sole in Calabria, ma da lunedì torna il maltempo

Sul palco della sala polifunzionale la medicina diventerà spettacolo grazie alla presenza di Davide Terranova. L’evento, a ingresso libero, è stato organizzato da “Gli amici di Enzo” e si terrà il prossimo 20 dicembre, alle 20.30
Vent’anni, cosentina doc e già punto di riferimento. La capitana parla del momento storico del club, del rapporto con coach Occhione e delle sfide che attendono la squadra: «Il gruppo è la nostra forza»
Al Museo del Presente la presentazione del libro di Eugenio Iorio diventa occasione per analizzare rischi e opportunità dell’IA tra informazione, potere digitale e nuove forme di controllo. Presente anche il direttore responsabile di LaC News24 Franco Laratta
Fino al 2020, Angela, che oggi ha 52 anni, lavorava a Roma come dirigente di centri sportivi e come docente. La decisione di lasciarsi tutto alle spalle è arrivata dopo la morte del papà, fondatore della fattoria e amante della natura
L’amministrazione comunale realizzerà un’aiuola spartitraffico e riqualificare l’area. Sarà vietato sostare sul lato sinistro nel tratto di via J. F. Kennedy compreso tra gli incroci con via Genova, via Trieste, via M. L. King, e via Busento
Il giovane di Praia a Mare, subacqueo e alpinista, ha compiuto imprese memorabili nello sport, come la scalata del monte turco Ararat. Porterà la fiamma olimpica il prossimo 20 dicembre. Intanto, arrivano le congratulazioni dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonino De Lorenzo
Tra dispositivi e giocattoli “smart” che elaborano richieste inappropriate, l’IoT espone utenti e minori a nuovi rischi. Il docente del corso di Ingegneria Informatica avverte: «Nessuno è preparato a questa rivoluzione e c’è un problema culturale. I bambini portano a casa oggetti sofisticati e insegnano ai genitori...»
Un detenuto avrebbe devastato infermeria e medicheria costringendo gli operatori a barricarsi in una stanza. Il sindacato denuncia un «rischio costante» dovuto alle carenze di organico della Polizia penitenziaria