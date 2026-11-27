Viaggio nell’arte e nel gusto di un collezionista. Inaugurata a Palazzo Arnone la mostra che riunisce oltre trenta opere, molte delle quali provenienti dai depositi del museo romano. Dagli autoritratti di Bernini alla raffinata pittura su pietra, il percorso racconta la passione collezionistica del cardinale Scipione Borghese e dialoga con il patrimonio della Galleria Nazionale
Domenica 29 novembre il concerto “L’Anima e il Tempo”, diretto dal maestro Nicola Marasco. In programma musiche di Sibelius e Rachmaninov e la prima esecuzione assoluta di una composizione di Antonio Lavoratore
Dal 27 al 30 novembre la rassegna “Radici Sonore” animerà il centro storico tra cantautorato, elettronica, rock e un omaggio a Ennio Morricone. Tutti i concerti trasferiti nella chiesa di San Giovanni a causa del maltempo
La pellicola figura tra i 42 titoli ammessi a concorrere nella categoria dei film in lingua non inglese. Quattro settimane di riprese nella regione e 71 professionisti calabresi coinvolti, dalle maestranze agli attori
Consegnati i riconoscimenti a Francesco Montanari, Giampaolo Morelli, Marco Leonardi e Francesca Valtorta. Tre giornate di proiezioni, incontri e approfondimenti per raccontare le bellezze e le eccellenze della nostra terra
Nel suo nuovo romanzo, pubblicato da Ferrari Editore, lo scrittore cosentino intreccia ricordi, lutto e amore in un viaggio interiore tra le storie di vite dimenticate. Musica, letteratura e cinema diventano compagni di un percorso alla ricerca di un senso per il presente
Al Teatro Rendano la poesia di Morricone attraversa i corpi di Create Danza. Un viaggio nella memoria, nella morte e nell’immortalità dell’arte. La 61 stagione del teatro Alfonso Rendano segna il terzo tutto esaurito consecutivo in uno spettacolo in cui l’eccellenza artistica incontra la gratuità per il pubblico
Il saggio, pubblicato da Edizioni Estemporanee, indaga il rapporto tra memoria, identità e potere nell'era del capitalismo tecnologico attraverso la serie televisiva prodotta da Ben Stiller. A dialogare con l'autore saranno la giornalista Alessia Principe e lo scrittore e poeta Sandro Scalercio
Al Museo dei Brettii e degli Enotri la presentazione del volume “Risorgimento e Territori” di Prospero Francesco Mazza. Dalla fondazione del Comitato provinciale nel 1936 al contributo di Giacinto D'Ippolito, un viaggio nella storia culturale della città
Oltre trenta opere di maestri come Tiziano, Dosso Dossi e Bernini arrivano in Calabria dal 28 novembre al 31 gennaio, in un viaggio tra Rinascimento e Barocco alla scoperta di capolavori raramente esposti al pubblico
Il docente dell’Università di Bologna ha ricevuto il riconoscimento per meriti scientifici promosso dalla Commissione Cultura. Il legame con le origini: «Sono a Bologna da 50 anni, ma Cosenza è rimasta la mia città»
La Regione cofinanzia parte delle stagioni teatrali di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia attraverso i fondi POC 2014-2020. In programma lirica, prosa, danza e circo fino al 22 dicembre. Tra i protagonisti Giancarlo Giannini, Edoardo Leo e Chiara Francini
L’assessore del comune di Guardia Piemontese ha ritirato a Prato il riconoscimento assegnato anche a Simona Rolandi della Domenica Sportiva e, alla memoria, alla giornalista del Tg2 Cristiana Ruggeri da poco scomparsa
La rassegna di reading musicali si apre con “Il pianista dell’Oceano”, tratto da “Novecento” di Alessandro Baricco. Sul palco Francesco Perri al pianoforte e la voce di Mario Tursi Prato, in uno spettacolo arricchito dalle proiezioni immersive del museo
Il cantautore cosentino sarà tra gli ospiti del 25° anniversario della MenschenSinfonieOrchester e si esibirà per i due anni de “La Deutsche Vita”. Sul palco con lui Alessandro Palmitessa, con cui condivide un sodalizio artistico ventennale. Un ritorno in un Paese profondamente legato alla sua storia musicale
Dalla Calabria a Manhattan, l’attore italiano conquista il Best Actor – Short Film all’International Film Festival Manhattan 2026 per Le Scale Invisibili. Per The Last Straw, da lui scritto e interpretato, arriva anche una menzione d’onore
La produzione de Le Sei Sorelle, scritta da Raffaele Aiello, torna sul palcoscenico dopo il tutto esaurito al Piccolo Teatro Popolare di Tarsia e la partecipazione al Festival dei Teatri d'Arte Mediterranei di Formia. Un viaggio nel mito della profetessa troiana, tra solitudine, incomunicabilità e verità negate