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24 ORE ALL NEWS

Società
10 luglio, 2026
ULTIMA ORA
Oltre le sbarre

“Una Partita con mamma e papà”, nel carcere di Rossano i detenuti giocano a calcio con i propri figli

Il direttore Salvatore Trieste: «Iniziative come queste hanno lo scopo di tutelare la genitorialità e i rapporti affettivi»
Emilia Canonaco
“Una Partita con mamma e papà”, nel carcere di Rossano i detenuti giocano a calcio con i propri figli\n
Studiosi a confronto

Calcolo numerico, l’Unical al centro della ricerca scientifica internazionale: a Curinga studiosi da 44 Paesi per Numta 2026

L'evento, ospitato dal 22 al 26 giugno al Falkensteiner Garden Resort, è stato organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica dell'Università della Calabria in collaborazione con la Society for Industrial and Applied Mathematics (Siam, Usa)
Francesca Lagatta
Calcolo numerico, l’Unical\u00A0al centro della ricerca scientifica internazionale: a Curinga studiosi da 44 Paesi per Numta 2026\n
Tradizioni rinnovate

A Portapiana una tavola lunga un rione. La cena condivisa che fa brillare lo spirito della comunità – FOTO

Nel cuore del centro storico di Cosenza centinaia di persone hanno condiviso cibo, storie e memoria. Successo per la seconda edizione "ParmiJam": il quartiere ha trasformato una cena collettiva in un simbolo di rinascita sociale
Alessia Principe
A Portapiana una tavola lunga un rione. La cena condivisa che fa brillare lo spirito della comunità –\u00A0FOTO\n
Eventi

Alessandro Siani a Corigliano Rossano, il suo spettacolo “Fake News” al Co.Ro. Summer Fest 2026

Appuntamento per il 20 agosto all’Anfiteatro Maria De Rosis: si tratta dell’unica data estiva in Calabria per l’attore e regista partenopeo
Redazione
Alessandro Siani a Corigliano Rossano, il suo spettacolo “Fake News” al Co.Ro. Summer Fest 2026\n

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Società

Alessandro Castriota Scanderbeg, jazz e liberta

9 luglio 2026
Ore 15:28
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Società

Emmanuel Pio Pastore

8 luglio 2026
Ore 14:33
Emmanuel Pio Pastore
Società

Bucarelli: «Metamorfosi, così Mendicino rivive la sua Festa della Seta»

6 luglio 2026
Ore 13:58
<p>Bucarelli: «Metamorfosi, così Mendicino rivive la sua Festa della Seta»</p>
Società

Mythic, il progetto contro l'odio in Calabria: ce ne parla Lara Colace

3 luglio 2026
Ore 15:09
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Società

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6 luglio 2026
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9 luglio 2026
Ore 15:28
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Emmanuel Pio Pastore

8 luglio 2026
Ore 14:33
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Bucarelli: «Metamorfosi, così Mendicino rivive la sua Festa della Seta»

6 luglio 2026
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3 luglio 2026
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Società

Alessandro Castriota Scanderbeg, jazz e liberta

9 luglio 2026
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Società

Emmanuel Pio Pastore

8 luglio 2026
Ore 14:33
Emmanuel Pio Pastore
Standing ovation

Picchì e Però, lo spettacolo teatrale di Sergio Crocco e Marco Silani commuove e fa riflettere | VIDEO

Anteprima nazionale al teatro comunale di Mendicino, nell’ambito del progetto “Capodanno in Piazza con Dario Brunori”. La storia è quella di un bambino affetto dalla sindrome di Tourette, cresciuto nel quartiere popolare di via Popilia. Il presidente de La Terra di Piero: «Per la prima volta non vi farò ridere». Il cantautore presente tra il pubblico: «Tema delicato affrontato con delicatezza»
Emilia Canonaco
Picchì e Però, lo spettacolo teatrale di Sergio Crocco e Marco Silani commuove e fa riflettere | VIDEO\n\n\n
Le novità

Cosenza, da domani entrano in funzione i varchi elettronici per il controllo automatico degli accessi

L’obiettivo è quello di migliorare la mobilità urbana, ridurre la congestione del traffico, tutelare l'ambiente e incrementare i livelli di sicurezza e vivibilità del centro cittadino
Redazione
Cosenza, da domani entrano in funzione i varchi elettronici per il controllo automatico degli accessi\n
Rigenerazione

Cosenza, un milione di euro per riqualificare Piazza Skanderbeg: approvato il documento di progettazione

Via libera della Giunta al Documento di Indirizzo alla Progettazione nell'ambito di Agenda Urbana 2021-2027. Franz Caruso: «Con Piazza Cappello e la Scalinata dei Due Leoni sarà un triangolo della memoria cittadina»
Redazione
Comicità

Alessandro Siani porta "Fake News" a Corigliano-Rossano: unica tappa estiva in Calabria

Il 20 agosto il comico napoletano sarà protagonista del Co.Ro. Summer Fest 2026 all'Anfiteatro Maria De Rosis con il suo nuovo spettacolo dedicato a social, intelligenza artificiale, truffe online e alle contraddizioni del nostro tempo
Alessandro Siani porta \"Fake News\" a Corigliano-Rossano: unica tappa estiva in Calabria\n
contromisure

Monopattini elettrici fuori da piste ciclabili e aree pedonali: Corigliano-Rossano vara la stretta

Ordinanza del Comune dopo i controlli della Polizia locale: nuove regole per la circolazione sul lungomare. Multe fino a 800 euro per i mezzi non conformi e, dal 16 luglio, assicurazione obbligatoria per i monopattini elettrici
Redazione
Monopattini elettrici fuori da piste ciclabili e aree pedonali: Corigliano-Rossano vara la stretta\n
Comunità

San Lorenzo del Vallo, quando le campane della chiesa dividono il paese: il caso arriva in Curia

L'ex sindaco e consigliere di opposizione chiede a monsignor Maurizio Aloise di valutare la situazione pastorale dopo le tensioni nate durante e dopo la campagna elettorale. Nella lettera vengono segnalati presunti episodi di coinvolgimento politico del sacerdote
Redazione
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Incendio

Rende, dopo il rogo nel centro storico la maggioranza: «I terreni sotto il Convento delle Clarisse sono privati»

I capigruppo consiliari ricordano l'ordinanza che impone ai proprietari la pulizia delle aree. Avviati i controlli sugli inadempienti, mentre a Rende Servizi è stato chiesto di accelerare gli interventi nelle zone pubbliche più a rischio
Redazione
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Violenza di genere

Cosenza, Questura e sportello antiviolenza "La Ginestra" insieme: firmato il protocollo per rafforzare la tutela delle donne

L'accordo punta a rendere più rapidi gli interventi e a consolidare la collaborazione tra Forze dell'Ordine e operatrici specializzate per sostenere le vittime di violenza domestica, stalking e abusi
Redazione
Cosenza, Questura e sportello antiviolenza \"La Ginestra\" insieme: firmato il protocollo per rafforzare la tutela delle donne\n
TRA BELLEZZA E NATURA

San Nicola Arcella, il paese sospeso tra cielo e mare: viaggio tra le spiagge che custodiscono l’Arcomagno

Baie, grotte, archi naturali e scogli disegnano una costa unica. Qui, solo per fare un esempio, si possono ammirare la spiaggia della Marinella, la Baia Azzurra, Torre Crawford  e l’Arcomagno, l’arco roccioso di rara bellezza diventato il simbolo della Calabria nel mondo
Francesca Lagatta
San Nicola Arcella, il paese sospeso tra cielo e\u00A0mare: viaggio tra le spiagge che\u00A0custodiscono\u00A0l’Arcomagno
lettera a rfi

Stazione di Quattromiglia, Ghionna e Garritano chiedono interventi urgenti per l'accessibilità

I due consiglieri comunali di Rende: «Per raggiungere i binari due e tre c’è solo un sottopasso che crea gravi disagi non solo a chi mobilità ridotta, ma anche ad anziani e genitori con passeggini
Redazione
Stazione di Quattromiglia, Ghionna e Garritano chiedono interventi urgenti per l'accessibilità\n
Riconoscimenti

Cinquant'anni di Radio Jobel, Aeranti-Corallo premia la storica emittente dell'Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano

La targa è stata consegnata durante il Radio Tv Forum 2026 di Roma. È l'unica emittente ecclesiale calabrese tra le 77 radio e televisioni locali celebrate per il mezzo secolo delle radio libere
Redazione
Cinquant'anni di Radio Jobel, Aeranti-Corallo premia la storica emittente dell'Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano\n
servizi

Mense scolastiche, confronto a Rende: oltre 1.300 pasti al giorno e servizio promosso da scuole e famiglie

Bilancio positivo al termine dell'anno scolastico. Sul tavolo anche la proposta di introdurre prodotti tipici locali nelle mense attraverso una collaborazione con le attività commerciali del territorio
Redazione
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Tradizioni

Minoranze linguistiche, la Provincia riunisce i Comuni arbëreshe e occitani: al via un percorso comune per cultura e sviluppo

A Palazzo della Provincia confronto con sindaci e amministratori delle comunità storiche. Al centro dell'incontro il rilancio della Fondazione Arbëreshe e del Coremil e nuove strategie per valorizzare identità, lingua e aree interne
Alessia Principe
Minoranze linguistiche, la Provincia riunisce i Comuni arbëreshe e occitani: al via un percorso comune per cultura e sviluppo\n
Ai vertici

Unical, la Anvur premia l'eccellenza: dieci settori scientifici sul podio della classifica nazionale

L'Università della Calabria presenta i risultati dell'ultima Valutazione della Qualità della Ricerca: migliorano gli indicatori della produzione, della valorizzazione e delle competenze. Il Rettore Greco: «Una crescita trasversale che premia il lavoro di squadra di tutta la nostra comunità»
Redazione Cronaca
Unical, la Anvur\u00A0premia l'eccellenza: dieci settori scientifici sul podio della classifica nazionale\n
I dati

Autovelox, Villapiana prima in Italia tra i Comuni non capoluogo: quasi 7 milioni incassati da multe nel 2025

L'indagine di Facile.it sui rendiconti dei Comuni colloca il centro dell'Alto Ionio cosentino davanti a Fiumicino e Galatina. In tutta Italia i proventi delle sanzioni per superamento dei limiti superano i 284 milioni di euro
Redazione Attualità
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tutto il territorio interessato

Rende, capillare pulizia del verde: ecco il calendario degli interventi

Se ne occuperanno i dipendenti di Rende Servizi, organizzati in sette squadre, di cui tre costituite dai nuovi assunti
Redazione
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Le previsioni

Meteo Cosenza, tempo stabile al mattino. Nel pomeriggio tornano temporali su Sila e Pollino

Bel tempo prevalente e temperature senza eccessi sulla regione, ma nelle ore centrali della giornata attese precipitazioni nelle aree interne con sconfinamenti verso la costa ionica
Salvatore Lia
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Tutti pazzi per il Sud

Dalla Sila al Tirreno, i food blogger di "Cosa mangiamo oggi?" conquistati dalla Calabria: «Qui c'è un patrimonio straordinario»

Giano Lai e Francesca Manunta hanno raccontato ai loro centinaia di migliaia di follower un viaggio tra la provincia di Cosenza e Catanzaro. Tappa tra boschi, mare e cucina tradizionale, con parole di entusiasmo per prodotti, ospitalità e paesaggi
Redazione
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L’intervista

Dall'intelligenza artificiale contro la sepsi alle nuove speranze sul glioblastoma: il percorso di Emmanuel Pio Pastore

Non ha ancora discusso la tesi, ma ha già presentato ricerche a conferenze internazionali, pubblicato studi scientifici e collaborato con alcuni dei principali centri italiani. Il giovane studente dell'Università della Calabria racconta il suo impegno nella ricerca biomedica, tra algoritmi per salvare vite e nuove strategie contro il tumore cerebrale più aggressivo

Emilia Canonaco
Dall'intelligenza artificiale contro la sepsi alle nuove speranze sul glioblastoma: il percorso di Emmanuel Pio Pastore
Passaggio di consegne

Inner Wheeel Cosenza, Roberta Santelli subentra a Concetta Ambrosio

Le parole di insediamento della nuova presidente: «Promuoveremo iniziative che valorizzino il contributo di ogni socia e rispondano alle esigenze della comunità in cui il Club opera» 
Redazione
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Concorsi in provincia di Cosenza, luglio ricco di opportunità: oltre 180 posti tra Comuni, Università e sanità