Centrato un 6 “Oro” da quindicimila euro, altre cinquemila euro sono stati vinte a Villa San Giovanni in via Nazionale
Tutti gli articoli di Societa
PHOTO
La Calabria in festa con il 10eLotto. Nel concorso di venerdì 3 e sabato 4 ottobre, come riporta Agipronews, a Cosenza, centrato un 6 'Oro' da 15mila euro in via Pasquale Rossi, mentre a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, premio da 5mila euro grazie a un 8 'Doppio Oro' in via Nazionale.
L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 13,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,9 miliardi di euro da inizio anno.