Lunedì 15 dicembre 2025, alle ore 17:30, presso la Sala del Consiglio del Comune di Bisignano, proiezione del documentario “La casa vuota”, di Gennaro Lento e Giampiero Esposito. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Bisignano, nasce dal desiderio di accendere i riflettori su una delle questioni più sensibili e urgenti che riguardano il territorio: lo spopolamento del centro storico di Bisignano, fenomeno che negli ultimi decenni ha modificato profondamente l’identità sociale, culturale e urbanistica della città.

Fulcro dell’incontro sarà la proiezione del documentario “La casa vuota”, un lavoro che esplora con sguardo rigoroso e al tempo stesso emotivamente coinvolgente il progressivo abbandono delle abitazioni del borgo antico, intrecciando fotografia, testimonianze e materiale d’archivio. L’opera, ideata da Gennaro Lento e realizzata con Giampiero Esposito, offre una narrazione che parla di assenze, ma anche di memoria e responsabilità.

Le case che si svuotano, i vicoli che si spengono e le storie che rischiano di scomparire diventano elementi di un discorso più ampio che riguarda l’intero Mezzogiorno e molte comunità italiane. L’evento sarà aperto dai promotori che parleranno del processo creativo del documentario, delle motivazioni alla base del progetto e delle prospettive future legate alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale del centro storico. A seguire i saluti istituzionali del Sindaco di Bisignano, Francesco Fucile, a testimonianza dell’attenzione dell’amministrazione verso un tema che richiede ascolto, riflessione condivisa e strategie di intervento.

Ad arricchire il dibattito sarà l’intervento della Prof.ssa Sabina Licursi, docente di Sociologia generale presso l’Università della Calabria (Unical), che offrirà una lettura scientifica dei fenomeni demografici e sociali connessi allo spopolamento, inserendoli in un quadro territoriale e nazionale. Le conclusioni saranno affidate a Nicola Paldino, presidente della BCC Mediocrati, che evidenzierà il ruolo delle istituzioni finanziarie e delle comunità locali nella promozione di progetti capaci di restituire vitalità ai centri storici. A moderare l’incontro sarà Mara Paone, che guiderà il dialogo tra gli ospiti e il pubblico, stimolando una riflessione ampia e partecipata. L’iniziativa è aperta alla cittadinanza, alle associazioni, agli studiosi e a tutti coloro che desiderano approfondire un tema cruciale per il futuro del territorio.