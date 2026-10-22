«A causa del fuori servizio dell’impianto di sollevamento Nascejume, determinato da un’improvvisa interruzione dell’alimentazione elettrica da parte del gestore della rete, potrebbero verificarsi riduzioni della fornitura idrica sul territorio comunale.

La comunicazione è stata trasmessa al Comune da Sorical, che ha già segnalato il guasto a e- distribuzione. Il gestore della rete elettrica ha riferito di essere intervenuto per effettuare le verifiche necessarie e provvedere al ripristino dell’alimentazione. I possibili disservizi potranno protrarsi fino al completo ripristino dell’energia elettrica e alla conseguente rimessa in esercizio dell’impianto di sollevamento.

L’Amministrazione comunale invita pertanto i cittadini a tenere conto della possibile riduzione della disponibilità idrica fino al ripristino della normale erogazione del servizio. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati non appena disponibili»