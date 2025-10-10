A partire da lunedì 13 ottobre 2025, Amaco SpA, l’Azienda per la Mobilità nell’Area Cosentina, introdurrà il nuovo orario del servizio feriale invernale 2025-2026, con importanti novità pensate per migliorare i collegamenti tra i principali punti della città.

Tra le novità spicca la nuova linea “Circolare Stazione”, che permetterà un collegamento diretto tra la Stazione ferroviaria di Vaglio Lise e Piazza delle Province (Autostazione), transitando per Piazza Europa. Il servizio sarà attivo dal lunedì al sabato, dalle 04:43 alle 23:44, e toccherà tutti i principali punti nevralgici della città, garantendo maggiore efficienza e rapidità negli spostamenti.

La “Circolare Stazione” percorre un itinerario completo che include P.zza Sila, Viale Crati, Viale Busento, Sopraelevata, Via degli Stadi, Piazza Europa, Via Caloprese, Piazza Loreto, Via F.S. Nitti, Via G. Dorso, Piazza delle Province, Via Quintieri, Corso Fera, Corso Italia, Piazza Zumbini e ritorno a P.zza Sila, assicurando così il collegamento tra i principali poli urbani e i centri di servizi.