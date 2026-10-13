L’arcivescovo Giovanni Checchinato ha disposto nuovi incarichi tra cappellanie ospedaliere, parrocchie e uffici diocesani. Le nomine riguardano Cosenza, Acri e San Giovanni in Fiore

Nuove nomine nell’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano. L’arcivescovo monsignor Giovanni Checchinato ha disposto una serie di incarichi che interessano cappellanie ospedaliere, parrocchie, rettorie e uffici di Curia.

Sul fronte delle strutture sanitarie, padre Elevithingal Many Davis, OFM Capp., è stato nominato cappellano dell’ospedale “Beato Angelo” di Acri; padre Salvatore Verardi, OFM Capp., cappellano dell’ospedale civile di San Giovanni in Fiore; padre Antonio Marranchella, OFM Capp., cappellano dell’ospedale SS. Annunziata di Cosenza.

Per quanto riguarda le parrocchie e le rettorie, padre Santo Pacini, OFM Capp., è stato nominato rettore del SS. Crocifisso di Cosenza, mentre padre Alessandro Gatti, OFM Capp., sarà parroco della SS. Addolorata di Acri.

Nuovi incarichi anche per padre Giovanni Laratta, OFM Capp., nominato vicario parrocchiale di Santa Maria delle Grazie Cappuccini a San Giovanni in Fiore, e per padre Francesco Donato e padre Biagio Bonasso, entrambi nominati vicari parrocchiali della SS. Addolorata di Acri.

Sul versante degli uffici diocesani, don Giovanni Pietro Belcastro è stato nominato incaricato diocesano per il tempo libero, turismo, sport e pellegrinaggi; padre Franco Iaconetti incaricato diocesano per Educazione, Scuola e Università; padre Giuseppe Trotta incaricato diocesano per il Catecumenato.

Le nomine ridefiniscono così alcuni ruoli pastorali e organizzativi dell’Arcidiocesi, tra cura delle comunità, assistenza spirituale negli ospedali e attività degli uffici diocesani.