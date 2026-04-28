Le lezioni termineranno l’8 giugno per scuole di ogni ordine e grado e il 30 giugno per l’infanzia. Previsti 206 giorni obbligatori di attività didattica
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In Calabria il prossimo anno scolastico inizierà il 15 settembre 2026 e si concluderà l’8 giugno 2027 per le scuole di ogni ordine e grado. Per le scuole dell’infanzia, invece, la chiusura è fissata al 30 giugno 2027. Lo prevede il calendario scolastico 2026-2027 adottato con decreto dal presidente della Regione Roberto Occhiuto.
Il nuovo provvedimento definisce tempi e sospensioni dell’attività didattica per il prossimo anno e stabilisce, nel complesso, un totale di 206 giornate obbligatorie di lezione, tenendo conto delle festività previste dalla normativa nazionale.
Quando iniziano e finiscono le lezioni in Calabria
La ripartenza delle attività didattiche è dunque fissata per martedì 15 settembre 2026. La fine dell’anno scolastico arriverà martedì 8 giugno 2027 per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, mentre i bambini delle scuole dell’infanzia proseguiranno fino a mercoledì 30 giugno 2027.
Si tratta di una scansione che segue il tradizionale impianto del calendario regionale, con un’estensione differenziata per la fascia dell’infanzia.
I giorni di sospensione previsti dal calendario scolastico
Nel decreto viene specificato che, oltre alle festività nazionali, le lezioni non si svolgeranno nei seguenti giorni:
- lunedì 2 novembre 2026, in occasione della commemorazione dei defunti;
- lunedì 7 dicembre 2026, giornata interfestiva;
- da mercoledì 23 dicembre 2026 a mercoledì 6 gennaio 2027 per le vacanze di Natale;
- da giovedì 25 marzo 2027 a martedì 30 marzo 2027 per le vacanze di Pasqua.
Queste date si aggiungono naturalmente alle altre ricorrenze festive riconosciute a livello nazionale, già previste per legge.
Un totale di 206 giorni obbligatori di lezione
Il calendario adottato dalla Regione Calabria prevede nel complesso 206 giorni obbligatori di attività didattica. È il dato di riferimento fissato dal decreto e rappresenta l’impianto generale su cui scuole, famiglie e personale dovranno programmare il prossimo anno scolastico.