Le lezioni termineranno l’8 giugno per scuole di ogni ordine e grado e il 30 giugno per l’infanzia. Previsti 206 giorni obbligatori di attività didattica

In Calabria il prossimo anno scolastico inizierà il 15 settembre 2026 e si concluderà l’8 giugno 2027 per le scuole di ogni ordine e grado. Per le scuole dell’infanzia, invece, la chiusura è fissata al 30 giugno 2027. Lo prevede il calendario scolastico 2026-2027 adottato con decreto dal presidente della Regione Roberto Occhiuto.

Il nuovo provvedimento definisce tempi e sospensioni dell’attività didattica per il prossimo anno e stabilisce, nel complesso, un totale di 206 giornate obbligatorie di lezione, tenendo conto delle festività previste dalla normativa nazionale.

Quando iniziano e finiscono le lezioni in Calabria

La ripartenza delle attività didattiche è dunque fissata per martedì 15 settembre 2026. La fine dell’anno scolastico arriverà martedì 8 giugno 2027 per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, mentre i bambini delle scuole dell’infanzia proseguiranno fino a mercoledì 30 giugno 2027.

Si tratta di una scansione che segue il tradizionale impianto del calendario regionale, con un’estensione differenziata per la fascia dell’infanzia.

I giorni di sospensione previsti dal calendario scolastico

Nel decreto viene specificato che, oltre alle festività nazionali, le lezioni non si svolgeranno nei seguenti giorni:

lunedì 2 novembre 2026, in occasione della commemorazione dei defunti;

lunedì 7 dicembre 2026, giornata interfestiva;

da mercoledì 23 dicembre 2026 a mercoledì 6 gennaio 2027 per le vacanze di Natale;

da giovedì 25 marzo 2027 a martedì 30 marzo 2027 per le vacanze di Pasqua.

Queste date si aggiungono naturalmente alle altre ricorrenze festive riconosciute a livello nazionale, già previste per legge.

Un totale di 206 giorni obbligatori di lezione

Il calendario adottato dalla Regione Calabria prevede nel complesso 206 giorni obbligatori di attività didattica. È il dato di riferimento fissato dal decreto e rappresenta l’impianto generale su cui scuole, famiglie e personale dovranno programmare il prossimo anno scolastico.