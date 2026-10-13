Una partecipazione oltre ogni aspettativa ha caratterizzato la tavola rotonda “La Cardiochirurgia a Cosenza – Si apre una nuova era nelle opportunità di cure per i cittadini”, promossa dal Rotary Club Cosenza Telesio e svoltasi lunedì 12 ottobre presso il BV President Hotel di Rende. Una sala gremita, un pubblico attento e partecipe e un confronto di altissimo profilo scientifico hanno decretato lo straordinario successo di un’iniziativa dedicata a uno dei temi più significativi per il futuro della sanità cosentina.

Ad aprire i lavori è stato Antonello Talarico, Presidente del Rotary Club Cosenza Telesio, che ha evidenziato il valore dell’iniziativa quale occasione di incontro e dialogo tra il mondo scientifico, le istituzioni e la cittadinanza. Particolarmente significativi anche gli interventi del Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, e del professor Marcello Maggiolini, Coordinatore del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università della Calabria, che hanno arricchito il confronto con la prospettiva istituzionale e quella accademica.

Al centro del dibattito, le nuove opportunità offerte dall’attivazione della cardiochirurgia a Cosenza, un passaggio di fondamentale importanza per il potenziamento dell’assistenza sanitaria e per la possibilità di garantire ai cittadini cure specialistiche di elevata qualità sempre più vicine al proprio territorio. A offrire contributi scientifici di particolare rilievo sono stati Antonio Curcio, Francesco Greco e Luca Weltert, protagonisti di un confronto approfondito sulle prospettive della cardiologia e della cardiochirurgia cosentina. A moderare l’incontro, con professionalità e capacità di approfondimento, il giornalista Attilio Sabato.

«La partecipazione, andata ben oltre ogni nostra aspettativa, rappresenta la testimonianza più significativa di quanto la nostra comunità senta il bisogno di confrontarsi sui temi della salute e del futuro della sanità», ha dichiarato il Presidente Antonello Talarico. «Abbiamo voluto creare un’occasione di dialogo autorevole, capace di avvicinare le eccellenze della medicina ai cittadini e di alimentare una riflessione concreta sulle nuove opportunità di cura per il nostro territorio. Il Rotary deve essere anche questo: un luogo in cui competenze, idee e sensibilità diverse si incontrano per contribuire alla crescita della comunità. Il successo di questa serata ci incoraggia a proseguire con ancora maggiore entusiasmo su questa strada».



La straordinaria risposta del pubblico ha confermato quanto il tema della sanità sia profondamente sentito dalla comunità e quanto sia importante favorire occasioni di confronto diretto tra cittadini, professionisti e istituzioni. Il Rotary Club Cosenza Telesio conferma così il proprio ruolo di promotore di cultura, dialogo e partecipazione civica, contribuendo ad alimentare una riflessione costruttiva sulle sfide e sulle opportunità che attendono il territorio. Una serata che ha rappresentato non soltanto un importante momento di approfondimento scientifico, ma anche un significativo segnale di fiducia verso una nuova stagione della sanità cosentina.