Dalle 10 laboratori, musica e socialità al Centro Culturale di Cetraro Marina. Invitati Calcia l’Autismo e i ragazzi della Colonia San Benedetto

Costruire un aquilone, farlo volare e condividere esperienze tra generazioni. È il programma della Giornata degli Aquiloni, in calendario domenica 25 ottobre a Cetraro, con inizio alle ore 10 nella sede del Centro Culturale e Tempo Libero Cetraro Marina APS ETS, sul lungomare.

L’iniziativa, organizzata dal Centro, riunirà realtà associative e sociali del territorio per una mattinata dedicata all’inclusione. L’evento gode del patrocinio dell’Amministrazione comunale ed è sostenuto, in particolare, dall’assessora alle Politiche sociali Barbara Falbo.

Il programma: costruzione degli aquiloni, merenda e musica

La mattinata prenderà il via con un laboratorio di costruzione degli aquiloni. I ragazzi coinvolti saranno guidati dai soci del Centro Culturale e Tempo Libero, con il supporto del Gruppo Scout Cetraro 1 “Arcobaleno”.

Terminata la preparazione, gli aquiloni saranno lanciati in volo. Il programma comprende anche una merenda e un momento musicale, occasioni per proseguire l’incontro e la conoscenza reciproca.

L’invito a Calcia l’Autismo e alla Colonia San Benedetto

Tra le realtà invitate figura Calcia l’Autismo APS ETS, associazione attiva sul Tirreno cosentino dal 2017. Il suo lavoro comprende attività artistiche, sportive e musicali, laboratori pratici e manuali, oltre a iniziative di formazione e confronto rivolte a famiglie e insegnanti.

Sono invitati anche i ragazzi ospiti del Centro Residenziale Colonia San Benedetto delle Suore Battistine di Cetraro. L’obiettivo degli organizzatori è favorire l’incontro tra esperienze diverse e rendere la partecipazione alla vita della comunità una pratica quotidiana.

Il progetto “Non più Soli e… Memorie in Cammino”

A sostenere la giornata sarà anche la Cooperativa Sociale Il Raggio Verde, nell’ambito del progetto “Non più Soli e… Memorie in Cammino” dell’ATS2 Paola-Cetraro. La cooperativa affiancherà le attività con la presenza di équipe professionali dedicate.

Il progetto promuove il dialogo intergenerazionale e la partecipazione degli over 65 alla vita sociale dei Comuni aderenti. L’Amministrazione di Cetraro ne ha sostenuto l’attivazione nell’ambito delle iniziative rivolte alle persone in condizioni di fragilità sociale, ai giovani e agli anziani.

Per il Centro Culturale, la parola d’ordine è «esserci»: mettere a disposizione tempo, esperienze e saperi per i soci e per la comunità. La Giornata degli Aquiloni tradurrà questo impegno in un’attività condivisa, nella quale costruire e giocare insieme diventerà un’occasione di relazione.