Prende avvio CNA Progetta, il progetto promosso all’interno di CNA Costruzioni per mettere in rete le imprese della progettazione tecnica già presenti nel Sistema CNA. Si tratta di 1.645 imprese distribuite in 78 province, tra società di ingegneria, architettura e altre realtà organizzate del settore.

Il percorso è nato da un’iniziativa di CNA Cosenza e del suo presidente, Michele Marchese. Dopo circa un anno di lavoro ha ottenuto il sostegno del sistema CNA regionale e nazionale ed è diventato un progetto speciale di CNA Costruzioni.

Gli obiettivi

CNA Progetta non è una nuova struttura associativa, ma un percorso di integrazione delle imprese già presenti. L’obiettivo è trasformarle in una rete nazionale riconoscibile, rafforzarne la rappresentanza, favorire il confronto con il sistema delle costruzioni e sviluppare occasioni di collaborazione, crescita e accesso ai mercati.

Il progetto punta a creare un collegamento più stabile tra chi progetta e chi realizza. Società tecniche, imprese di costruzione, impiantisti e specializzazioni della filiera avranno uno spazio comune di confronto su mercato, innovazione, appalti, partenariato pubblico-privato, BIM, intelligenza artificiale, qualità, energia e internazionalizzazione.

«CNA Progetta non aggiunge una nuova sigla al nostro Sistema, ma organizza e rafforza una presenza che esiste già», afferma Riccardo Roccati, presidente nazionale di CNA Costruzioni. «Abbiamo imprese della progettazione distribuite in gran parte del Paese e vogliamo offrire loro una capacità di rappresentanza più forte, maggiori connessioni con la filiera e strumenti adeguati ad affrontare un mercato che sta cambiando rapidamente».

Le prime fasi

Il progetto partirà dalla costruzione della rete nazionale, dalla mappatura delle imprese e dall’individuazione dei referenti territoriali. Seguiranno attività permanenti di ascolto, rappresentanza, formazione, osservazione del mercato e incontro tra imprese. Tra i temi indicati figurano digitalizzazione, sostenibilità, evoluzione degli appalti pubblici, rigenerazione urbana e nuovi modelli di collaborazione pubblico-privato.

«La progettazione è sempre più decisiva nella qualità e nella competitività dell’intera filiera delle costruzioni», dichiara Marco Ghionna, coordinatore di CNA Progetta. «Per questo vogliamo mettere maggiormente in relazione competenze tecniche e capacità realizzative, valorizzando le imprese già presenti nel Sistema CNA e creando le condizioni perché questa comunità possa crescere e diventare ancora più rappresentativa».

L’organizzazione

CNA Progetta avrà una regia nazionale all’interno di CNA Costruzioni. Si svilupperà attraverso un nucleo di imprese e professionisti, il coinvolgimento progressivo dei territori e l’utilizzo delle strutture già presenti nel Sistema CNA. Sono previsti momenti di confronto nazionale e territoriale, attività formative, dossier e contributi tecnici, iniziative di filiera e occasioni di business matching.