Attività già avviate con SocialNet e NEMESI A.C.E.S.: teatro, fumetto, sport e percorsi accessibili, con attenzione ai minori con disabilità

Doposcuola, laboratori creativi, teatro inclusivo e sport: sono già iniziate a Cosenza le attività di “ColLABora: creatività, apprendimento e inclusione”, il progetto socioeducativo rivolto a bambini e ragazzi. Le iscrizioni sono ancora aperte e le famiglie possono chiedere informazioni sulle modalità di adesione e sui percorsi disponibili.

L’iniziativa è realizzata dalla Cooperativa Sociale SocialNet a r.l., capofila dell’Associazione Temporanea di Scopo costituita con NEMESI A.C.E.S., partner del progetto. L’obiettivo è valorizzare il tempo extrascolastico attraverso occasioni di apprendimento, socializzazione e partecipazione.

Doposcuola, teatro e laboratori creativi

Il programma comprende un servizio di doposcuola e supporto allo studio, pensato per rafforzare l’autonomia dei partecipanti, il metodo di apprendimento, le capacità organizzative e la motivazione.

Accanto allo studio sono previsti laboratori di Teatro inclusivo, Upcycling Art, Graphic Storytelling e Fumetto e Torball. Le attività puntano a stimolare la creatività, favorire la collaborazione e dare spazio alle attitudini individuali.

Percorsi accessibili e attenzione alla disabilità

ColLABora riserva particolare attenzione alla partecipazione dei minori con disabilità, attraverso metodologie accessibili, interventi personalizzati e il supporto del Disability Manager.

In questo percorso rientra il laboratorio esperienziale “Vivere l’inclusione”, che propone giochi cooperativi, percorsi sensoriali, attività di orientamento e strumenti di comunicazione alternativa. L’obiettivo è favorire il coinvolgimento attivo dei partecipanti e il riconoscimento delle differenze.

Uscite al MAB e nel centro storico di Cosenza

Il progetto prevede anche uscite educative al Museo all’Aperto Bilotti e nel centro storico di Cosenza.

Le visite offriranno ai bambini e ai ragazzi occasioni per conoscere il patrimonio artistico e culturale cittadino, avvicinarsi ai luoghi della propria comunità e sviluppare il senso di appartenenza.

Caruso: «Investire sui ragazzi significa investire sul futuro»

Il sindaco Franz Caruso sottolinea il valore educativo dell’iniziativa: «Investire sui bambini e sui ragazzi significa investire sul futuro della nostra comunità».

Il primo cittadino richiama l’attenzione verso chi vive condizioni di maggiore fragilità e ringrazia l’assessora al Welfare Veronica Buffone per l’impegno nel settore.

«Progetti come ColLABora promuovono una cultura dell’accoglienza e dell’inclusione, nella quale ogni bambino e ogni ragazzo possa sentirsi parte integrante della comunità, esprimere le proprie capacità e sviluppare le proprie potenzialità», afferma Caruso.

ColLABora: come chiedere informazioni e iscriversi

Le famiglie interessate possono rivolgersi alla Cooperativa Sociale SocialNet e a NEMESI A.C.E.S., presso le rispettive sedi, per conoscere le modalità di adesione e le attività disponibili.

L’iniziativa rientra nell’affidamento di servizi socioeducativi territoriali promossi dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia.