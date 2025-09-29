Nuove apparecchiature e la “Casa Nascita” grazie al sostegno di PAC 2000A Conad e dei clienti

PAC 2000A Conad rinnova il proprio sostegno all’Ospedale “Annunziata” di Cosenza con una donazione di 92.700 euro, destinata all’acquisto di apparecchiature e arredi per il Dipartimento Materno-Infantile. Tra i dispositivi previsti figurano un sistema di screening uditivo neonatale, un’incubatrice adatta al trasporto e alla risonanza magnetica, un posizionatore ecografico neonatale con braccio guida, oltre ad altre dotazioni fondamentali per migliorare l’assistenza a mamme e neonati.

Si è svolta oggi, presso il presidio dell’ente ospedaliero la cerimonia di consegna dell'assegno simbolico, alla presenza del Commissario di Ao Cosenza, De Salazar, del Direttore relazioni esterne PAC 2000A Conad Alessandro Meozzi e del Direttore di Area Calabria di PAC 2000A Pietro Provenzano. In quest’occasione, è stata inaugurata presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Annunziata la “Casa Nascita”, un ambiente innovativo e accogliente pensato per accompagnare le donne in uno dei momenti più importanti della loro vita: la nascita di un figlio.

La “Casa Nascita” è stata realizzata con il contributo delle donazioni di PAC 2000A Conad, che negli ultimi quattro anni sono state di oltre 330.000 euro, con cui è stato possibile creare uno spazio umanizzato rispettoso delle scelte della madre, nel quale sarà possibile vivere il parto in acqua o scegliere modalità alternative, nel pieno rispetto della naturalità del processo e della libertà della donna. Il progetto si inserisce in un percorso di umanizzazione delle cure promosso dall’Ospedale Annunziata, con l’obiettivo di garantire un’esperienza di nascita serena, centrata sulla relazione e sul benessere psicofisico della madre, del bambino e della famiglia.

Questa importante donazione è il frutto della straordinaria generosità dei clienti, che hanno sostenuto l'iniziativa solidale "I gesti d'amore si fanno sentire", promossa nei punti vendita Conad alla fine dello scorso anno. Per ogni campanella distribuita, parte di una linea di 12 soggetti realizzati in plastica (ABS) riciclata e ispirati ai personaggi più amati dei film d'animazione Disney, PAC 2000A Conad e i soci hanno raccolto dai propri clienti 50 centesimi da destinare all'Ospedale.

«Siamo orgogliosi di continuare a sostenere l’Ospedale ‘Annunziata’ e il suo personale sanitario, che ogni giorno si dedica con professionalità e passione alla cura dei pazienti della regione, e non solo. Negli anni passati il nostro contributo ha permesso di potenziare il reparto pediatrico con nuovi macchinari e una vasca per il parto in acqua. Quest’anno, la donazione contribuirà all’acquisto di apparecchiature e arredi per il Dipartimento Materno-Infantile. Ringrazio sentitamente i nostri clienti per la loro partecipazione e fiducia, e i nostri soci per l’impegno costante nelle iniziative benefiche. È un impegno condiviso che dimostra come, lavorando insieme, sia possibile generare un impatto positivo reale sul territorio, migliorando concretamente la vita delle persone», ha dichiarato Pietro Provenzano, Direttore Area Calabria di PAC 2000A Conad.

Questa iniziativa si inserisce in un progetto più ampio che Conad ha avviato a livello nazionale nel 2021 per sostenere gli ospedali impegnati in progetti pediatrici su tutto il territorio italiano. Un impegno che, in questi 4 anni, ha portato Conad a raccogliere complessivamente 8 milioni di euro, offrendo un sostegno concreto a chi lavora ogni giorno per rendere la vita dei bambini ricoverati il più serena possibile e con le attrezzature mediche necessarie.

L'iniziativa solidale rientra nel progetto di Conad "Sosteniamo il futuro", basato su tre dimensioni fondamentali dell'agire quotidiano dell'insegna: rispetto dell'ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.