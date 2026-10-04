Si è tenuta il primo ottobre presso la sede dell’Ordine Provinciale di Cosenza la prima riunione del nuovo Consiglio di disciplina dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza, nominato dal Presidente del Tribunale di Cosenza, su designazione dell'Ordine. Nel corso della seduta, l'ingegnere Francesco Corigliano è stato eletto Presidente.

Il Presidente dell'Ordine, Gigi Catanzaro, ha espresso, in un breve saluto a tutti i membri del Consiglio, i migliori auguri di buon lavoro, ricordando il rispetto delle norme di etica professionale. Il Presidente del Consiglio di disciplina Francesco Corigliano ringraziando il Presidente del Tribunale, per la nomina, il Presidente dell'Ordine e il Consiglio dell’Ordine per la fiducia accordata, ha, inoltre, ricordato che il Consiglio di disciplina opererà con imparzialità, rigore e trasparenza, a tutela della dignità della professione e dei cittadini e nel rispetto del Codice deontologico.

Il Consiglio di disciplina ha il compito di valutare i comportamenti degli iscritti all'Albo in relazione al rispetto delle norme deontologiche, con funzioni distinte e autonome rispetto al Consiglio dell'Ordine.