Inaugurata ieri, 23 settembre, la nuova statua di San Pio donata dall’artigiano Giuseppe Risafi. Una cerimonia partecipata da pazienti, cittadini e personale sanitario, con la benedizione del cappellano don Agostino e le parole della direttrice Bernardi: «Restituito equilibrio e speranza alla comunità»

Finalmente la statua di Padre Pio è ritornata al suo posto. Questo il pensiero comune di pazienti, cittadini e di tutto il personale medico e sanitario del presidio Compagna dell’area urbana di Corigliano.

Lo svelamento della statua - andata distrutta a causa del mal tempo nel mese di marzo - ha avuto luogo ieri, 23 settembre, proprio in occasione della giornata in cui si celebra San Pio. Alla cerimonia, officiata dal cappellano don Agostino, presenti la direttrice sanitaria dello Spoke di Corigliano Rossano, Maria Pompea Bernardi, la presidente dell’Ordine dei medici di Cosenza, Agata Mollica, e il cappellano del presidio Giannettasio, don Gianni.

«Il lato umano della cura - ha commentato la direttrice Bernardi - è anch’esso un aspetto rilevante per il recupero dello stato di salute. La statua di San Pio rappresenta per i pazienti ma anche per tutto il personale dell’ospedale un punto di riferimento, un baluardo di conforto e di forza al tempo stesso. Il ritorno della statua di San Pio al suo posto - prosegue - ha riportato quell’equilibrio che quella tromba d’aria aveva distrutto in mille pezzi».

Per l’occasione il piazzale del Guido Compagna è stato gremito di gente: «Siete davvero in tanti. Non ci aspettavamo tutto questo affetto attorno a noi e all’ospedale. Un ringraziamento sentito va al maestro artigiano Giuseppe Risafi - dichiara la direttrice - colui che a titolo di donazione ha restituito al Compagna una statua che rappresenta davvero tanto per noi: dedizione alla professione, impegno, amore per il nostro lavoro e soprattutto attenzione verso il paziente. Il maestro Risafi ha permesso tutto questo. Ha riconsegnato al nostro ospedale un’opera che unisce fede e scienza, un simbolo di coraggio e resilienza».

Dopo la benedizione della statua e dei presenti, la cerimonia si è spostata nella chiesa di Sant’Anna in cui don Agostino ha celebrato la messa e mostrato attraverso la proiezione di un video le fasi salienti della creazione della statua di San Pio. «Un pomeriggio - conclude la direttrice Bernardi - in cui in ospedale i cittadini si sono riuniti riscoprendosi comunità».