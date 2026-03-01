La sospensione e/o il differimento dei termini di pagamento di Tari e Servizio Idrico Integrato parte dal 18 gennaio 2026 e fino al 17 luglio 2026. Ecco le zone interessate dalla delibera di giunta

Sospensione e/o differimento, limitatamente alle utenze ubicate nelle zone colpite dall’alluvione del fiume Crati del 13 febbraio 2026, dei termini di pagamento degli avvisi TARI e Servizio Idrico Integrato relativi ai ruoli ordinari in fase di riscossione bonaria.

È quanto deciso dalla Giunta Comunale di Corigliano Rossano con apposito Atto di indirizzo diretto al Settore Tributi e al Concessionario SO.G.E.T. S.p.A., affinché pongano in essere le conseguenti attività amministrative. La decisione assunta dall’Esecutivo comunale è motivata da quanto verificatosi in data 13 febbraio 2026, allorquando il territorio comunale è stato colpito dall’esondazione del fiume Crati, con conseguenti danni a immobili, infrastrutture e attività produttive.

Le aree cittadine maggiormente colpite dagli eventi citati risultano, al momento, le zone di Thurio, Ministalla, Foggia, Ricota Grande, Apollinata, Carlo Curti, Paturso (contrada a cavallo tra i territori comunali di Corigliano-Rossano e Terranova da Sibari). L’evento alluvionale ha causato gravi danni a fabbricati, impianti, scorte, beni strumentali e infrastrutture, con compromissione dell’ordinaria capacità reddituale e finanziaria delle famiglie e delle attività economiche insediate nelle aree interessate.

In virtù di ciò sussiste una situazione oggettiva di difficoltà diffusa, idonea a incidere in modo rilevante sulla capacità contributiva dei soggetti colpiti. Da qui la decisione assunta della Giunta che ha ritenuto opportuno adottare misure temporanee di sostegno amministrativo, in coerenza con quanto già previsto dall’Autorità di regolazione per i servizi pubblici essenziali. Infatti l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA – con deliberazione 9 febbraio 2026 n. 20/2026/R/com ha disposto misure urgenti di sospensione dei termini di pagamento delle utenze dei servizi regolati nei territori interessati da eventi emergenziali.

Il provvedimento adottato dall’Esecutivo stabilisce che la sospensione venga applicata esclusivamente alle utenze domestiche e non domestiche ubicate nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 13 febbraio 2026 ed ai soggetti residenti o aventi sede operativa nelle medesime aree individuate con riferimento alle risultanze degli uffici tecnici/ protezione civile, in atti, che sono di seguito elencate: Thurio, Ministalla, Foggia, Apollinara, Carlo Curti, Paturso, Ricota Grande.

La sospensione e/o il differimento dei termini di pagamento parte dal 18 gennaio 2026 e fino al 17 luglio 2026. Gli importi sospesi saranno rateizzati per un periodo non inferiore a 12 mesi, senza applicazione di interessi. La Giunta, sempre nella delibera, ha stabilito di demandare al Settore Tributi la predisposizione della modulistica/istanza per la sospensione dei termini di pagamento da compilare da parte degli interessati. È infine viene demandata agli uffici tecnici comunali e della Protezione Civile comunale l’individuazione delle zone interessate.