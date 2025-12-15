Cosenza accende ufficialmente il Natale partendo dal cuore più antico della città. In Piazza Ortale, nel Centro storico, si è svolta la cerimonia di accensione dell’albero di Natale, alla presenza del Prefetto Rosa Maria Padovano e del sindaco Franz Caruso, dando il via alle festività natalizie 2025.

Un appuntamento dal forte valore simbolico, che segna il percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale per restituire centralità e dignità alla parte più identitaria della città. L’iniziativa, proposta dal commerciante Gianluca De Seta, è stata organizzata dall’assessore alle Attività produttive Massimiliano Battaglia.

Il Centro storico come «gioiello di famiglia»

Nel suo intervento, il sindaco Franz Caruso ha ribadito l’importanza strategica e culturale del Centro storico. «È una serata di particolare rilievo - ha sottolineato - che manifesta ancora una volta la nostra attenzione verso il Centro storico, che ho sempre definito un gioiello di famiglia da salvaguardare, proteggere e potenziare. È la parte più bella della nostra città, simbolo delle nostre origini e del nostro passato».

Un messaggio chiaro, che lega le festività natalizie a una visione più ampia di rigenerazione urbana e tutela del decoro.

Il messaggio del Prefetto: attenzione e legalità

La cerimonia è stata aperta dal saluto del Prefetto Rosa Maria Padovano, che ha definito l’evento «una bellissima occasione», capace di andare oltre il significato religioso. «Dare vita, nel bellissimo Centro storico, a un momento di riflessione come quello dell’accensione dell’albero – ha affermato – significa sollecitare ulteriormente le Istituzioni ad avere particolare attenzione verso il territorio».

Il Prefetto ha inoltre rimarcato il ruolo delle Forze dell’Ordine come presidio di legalità, evidenziando l’importanza della prevenzione e della collaborazione istituzionale per contrastare fenomeni di criminalità, definiti comunque circoscritti e minoritari rispetto alla grande maggioranza dei cittadini rispettosi delle regole.

Ringraziamenti e spirito di comunità

Nel suo intervento conclusivo, il sindaco Caruso ha ringraziato la Prefettura e tutte le Forze dell’Ordine, citando in particolare il Questore Giuseppe Cannizzaro, prossimo a lasciare Cosenza per un nuovo incarico a Roma, oltre ai vertici provinciali di Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Polizia Municipale.

Un ringraziamento è stato rivolto anche alla Consulta per il Commercio, presente con la presidente Maria Grazia Cavaliere, e al cantastorie William Gatto, impegnato nella valorizzazione della storia cittadina anche a beneficio dei turisti. «È una serata bella, di festa e di allegria - ha concluso Franz Caruso -. Il mio augurio più sentito è che questo Natale possa portare serenità alle famiglie e alla nostra comunità e aprire le porte a un 2026 migliore e colmo di speranza».