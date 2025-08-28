Due giovani calabresi superano la prefinale di Giulianova e puntano al titolo nazionale: grande attesa per la serata condotta da Beppe Convertini con ospiti Jo Squillo e Scialpi

Due giovani calabresi porteranno in alto il nome della provincia di Cosenza nella finalissima di “Mister Italia 2025”. Emilio Viapiana, 20 anni di Rose, e Tommaso Vairo, 19 anni di Fuscaldo, hanno superato la difficile prefinale di Giulianova e si preparano a salire sul palco dello Stadio del Mare di Pescara domani sera, venerdì 29 agosto alle 21:30, per contendersi il titolo nazionale.

Il concorso, ideato e organizzato dal patron Claudio Marastoni, è la versione maschile del celebre “Miss Italia” e nel corso degli anni è stato trampolino di lancio per volti noti come Luca Onestini, Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e Luca Vetrone.

Emilio, alto 1.76, è laureando in scienze motorie, con una passione per il nuoto e la pallanuoto, sport che pratica a livello agonistico. Tommaso, invece, fresco di maturità, coltiva interessi eclettici: musica, ballo, cucina, viaggi e pallavolo.

La finalissima sarà condotta da Beppe Convertini e vedrà come ospiti d’onore Jo Squillo e il cantante Scialpi, promettendo una serata spettacolare all’insegna di moda, talento e bellezza.

I due ragazzi cosentini sono pronti a dare il massimo per portare la fascia di Mister Italia in Calabria. Per seguire la loro avventura, è possibile collegarsi ai canali social ufficiali del concorso: @concorsomisteritalia su Facebook e Instagram.