Lunedì 6 ottobre, alle 20.30, presso l’aula magna del conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza (sede di Portapiana), si terrà il recital di Rodolfo Rubino dal titolo “Il pianoforte di Alfonso Rendano e Sergej Rachmaninov”.

Nativo di Carolei, il cosentino Alfonso Rendano (1853-1931) fu musicista provetto al pari dei connazionali Martucci e Sgambati e, come loro, particolarmente versato nella musica pianistica e strumentale in genere. In un periodo in cu il Bel Paese era ancora largamente attratto dalla produzione operistica, Rendano eseguì in concerto le 32 Sonate di Beethoven e tutti gli Studi di Chopin.

Nel programma proposto da Rubino il nome di Rendano viene centralmente collocato tra due compositori-pianisti che rappresentano gli estremi del Romanticismo musicale europeo: il primo dei Romantici, Ludwig van Beethoven e “l’ultimo romantico”, Sergej Rachmaninov.

Di seguito il programma completo del concerto: