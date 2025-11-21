Firmato un accordo tra Procura, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate per potenziare scambi informativi, controlli e indagini contro l’evasione fiscale.

La Procura della Repubblica di Cosenza, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate hanno siglato un importante protocollo d’intesa volto a intensificare l’azione di contrasto ai più gravi illeciti tributari a Cosenza, con l’obiettivo di rendere più efficaci e tempestive le attività investigative e di verifica fiscale.

L’accordo, firmato dal Procuratore della Repubblica Vincenzo Capomolla, dal Procuratore Aggiunto Antonio D’Alessio, dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Col. Giuseppe Dell’Anna e dal Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate Giuseppe Sifonetti, consolida una collaborazione già rodata tra le istituzioni coinvolte, puntando ora su nuovi strumenti di coordinamento strutturale.

Rafforzata la cooperazione per indagini più rapide ed efficaci

Il protocollo mira a potenziare la sinergia nelle varie fasi: dalle verifiche fiscali all’accertamento dei tributi, fino alle indagini penali. La principale novità riguarda l’istituzione di modalità di confronto rapide, condivise e sistematiche, che permetteranno di:

migliorare lo scambio di dati e documenti rilevanti;

orientare le attività investigative verso le forme più gravi e organizzate di evasione;

garantire una risposta istituzionale più incisiva e coordinata;

massimizzare il recupero dei tribiti evasi a danno dello Stato.

L’intensificazione dei flussi informativi tra gli enti firmatari rappresenta un tassello chiave nella strategia di prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti, soprattutto in un territorio in cui il contrasto agli illeciti tributari a Cosenza resta una priorità. Con questo accordo, le istituzioni ribadiscono la loro volontà di agire in maniera unitaria contro chi mette in atto condotte evasive di maggiore impatto economico e sociale. L’obiettivo condiviso è chiaro: aumentare l’efficacia delle indagini, rendere più rapidi gli interventi e contribuire a un reale recupero delle risorse sottratte alla collettività.